Reko Tika : "La Table Ronde n'était pas une fin en soi"

L’État français assumerait désormais sa responsabilité dans les essais nucléaires commis entre 1966 et 1996 ? C’est ce qu’affirment les membres de la délégation, en se basant sur des propos tenus par le président de la République. Au moins pour la soixantaine de malades polynésiens reconnus victimes du nucléaire. Une “avancée majeure” pour Reko Tika, allant à l’encontre d’un avis contentieux rendu en octobre 2016 par le Conseil d’État. La plus haute juridiction administrative de la République avait alors précisé que les victimes du nucléaire étaient indemnisées par l’État via la loi Morin sous l’égide de la solidarité nationale et non par l’État au titre de tiers responsable. Difficile avec une telle analyse pour la CPS d’espérer le remboursement des importantes dépenses engagées pour le traitement de ces malades. Le Cesec demande à l’État le remboursement de 80 milliards de Fcfp dépensés par la caisse pour le traitement, depuis 1992, de près de 8 000 malades atteints de l’une des 23 maladies reconnues comme potentiellement radio-induites : “On me disait de ne pas me faire d’illusion quant au fait de toucher ce dédommagement, mais le fait qu’Emmanuel Macron soit le premier président à évoquer la CPS était déjà pour moi une illusion”, déclare Patrick Galenon, ancien président de la CPS et secrétaire général de la CSTP-FO. En attendant, pour faciliter et assurer l’indemnisation des victimes, la mise en place d’un guichet unique entre la CPS et le Civen est prévu pour septembre 2021.