Regards croisés des enseignants-chercheurs et des acteurs locaux sur le tourisme

Papeete, le 11 juin 2018 - L'Université de Polynésie française organise le jeudi 14 juin, en partenariat avec Tahiti Tourisme et l’International Association for Tourism Economics (IATE), une conférence à la présidence de l’Université sur l’observation quantitative de l’économie et le management du tourisme. Cette conférence sera l'occasion de croiser les regards entre enseignants-chercheurs et acteurs locaux du tourisme et de l’économie locale.



"On profite de la dynamique intéressante du Qatem qui se tiendra jeudi après-midi et vendredi à l'Université pour proposer au public une conférence sur l’observation quantitative de l’économie et le management du tourisme. L'idée est d'aller un peu plus loin que l'observation classique des pouvoirs publics dans ce domaine", indique Sylvain Petit, l'organisateur de la conférence et du Qatem Workshop (Quantitative Approaches in Tourism Economics and Management).

Et effectivement, Sylvain Petit, maître de conférences en économie et responsable de la licence professionnelle hôtellerie-tourisme à l'Université de Polynésie française (UPF) profite du passage d'enseignants-chercheurs, venus à l'occasion du 6e Qatem à l’Université, pour les faire échanger avec les acteurs locaux du tourisme.

Le Qatem réunit des enseignants-chercheurs d’horizons différents (Polynésie française, France, Japon, Chine, Portugal, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Espagne), ils présenteront les dernières méthodes statistiques et mathématiques appliquées à la recherche en économie-gestion du tourisme. Les précédentes éditions ont eu lieu à Perpignan, Corte, Chiba (Japon) et Potchefstroom (Afrique du Sud).