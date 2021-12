Réformes et Covid au programme des vœux du président Fritch

Tahiti, le 23 décembre 2021 - Dans ses vœux à la population diffusés jeudi, le président du Pays appelle les Polynésiens à se faire vacciner en affirmant que "les conséquences d'une nouvelle vague comme celle qui s'est abattue sur nous cette année, seraient catastrophiques". Il évoque aussi l'année à venir, une "année décisive pour les réformes indispensables".



Le président du Pays, Édouard Fritch, a adressé ses vœux à la population jeudi en évoquant une année 2021 qui aura "meurtri" et "malmené" les Polynésiens. À la veille des fêtes de fin d'année, Édouard Fritch a de nouveau encouragé le gens à aller se faire vacciner afin que "nous n'ayons pas à payer le prix fort au lendemain de ces fêtes", car les "conséquences d'une nouvelle vague" de Covid seraient "catastrophiques à tout point de vue".



Sur un front plus politique, le président du Pays aborde dans ses vœux les "réformes indispensables" à venir, dont celle de la Protection sociale généralisée qui doit passer par un "effort collectif". "Grâce à cet effort collectif, nous protègerons nos familles en garantissant et en pérennisant les prestations sociales, la couverture maladie, les retraites et le minimum vieillesse."



Édouard Fritch appelle également la population à "renouer avec notre culture et notre identité polynésienne" et à "construire et promouvoir une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle".

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 23 Décembre 2021 à 17:47