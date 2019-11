Réduire ses déchets, c'est possible et à la portée de tous

Outre ces appels à projets, la Polynésie française s'est mobilisée une nouvelle fois pour cette semaine environnementale, organisée par l'Ademe, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers, le Pays et le syndicat Fenua Ma. En effet, au total, ce sont pas moins de 140 actions, sur les 7 083 actions réalisées en France, qui ont été labellisées en Polynésie française. L'objectif de cette semaine est clairement d’encourager et de sensibiliser la population sur la réduction des déchets, car il existe des solutions, parfois toutes simples à l'image de ce qu'a initié le syndicat Fenua Ma dans ses locaux lors de cette Serd.



"On a décidé tout simplement d'arrêter d'utiliser des capsules pour le café et de revenir au café soluble, c'est tout simple et en plus c'est très bon", explique tout bonnement Benoît Layrle, le directeur du syndicat Fenua Ma, en charge de la gestion du traitement et du recyclage des déchets des collectivités de 12 communes de Tahiti (à l'exception de Faa'a), et de Moorea.



La CCISM, elle, a décidé également d'agir en développant le projet "Mon repas malin", l'idée est toute simple et pleine de bon sens : remplacer les barquettes et autres bouteilles en plastique par des contenants réutilisables en verre ou en métal par exemple.

Autant d'initiatives à multiplier.