Redcore et City lorgnent les Sofitel de Grey à Bora Bora

Tahiti, le 13 février 2023 – Alors que le tribunal mixte de commerce devait examiner lundi la situation des deux Sofitel de Bora Bora placés en redressement judiciaire en octobre dernier, deux offres de rachat ont été déposées par les groupes City et Redcore.



Placés en redressement judiciaire en octobre dernier, les deux hôtels appartenant à l'homme d'affaires samoan Frederick Grey, le Sofitel Bora Bora Private Island et le Sofitel Marara Beach Resort, sont désormais convoités par les groupes City et Redcore. Alors qu'il devait statuer sur la situation des deux établissements et établir l'ampleur de leurs créances, le tribunal mixte de commerce de Papeete a en effet renvoyé lundi matin l'audience au 13 mars prochain afin d'étudier les offres formulées par les deux groupes hôteliers la semaine dernière. A cette date, la juridiction pourra accepter une offre de rachat ou prononcer la liquidation judiciaire des deux hôtels.



Selon nos informations, le groupe City, qui avait annoncé il y a un an dans les colonnes de Tahiti Infos qu'il allait investir 50 milliards de Fcfp en Polynésie - au travers, notamment, du réaménagement du site du Tahara' et d'un hôtel cinq étoiles sur l'ancien site du Lagoon Resort de Bora Bora – a fait une offre de rachat comprenant une reprise partielle des salariés. Contactée lundi, l'avocate du groupe, Me Marie Eftimie-Spitz, indique que l'offre de son client, qui a "une grande expérience dans le domaine de la promotion immobilière et dans le secteur hôtelier" est la plus "sérieuse" et la plus "réaliste". "Cette offre est complètement détaillée et nous n'excluons pas de l'améliorer pour finir de convaincre le tribunal" a-t-elle assuré avant d'expliquer qu'à l'horizon 2026, le groupe City envisage d'employer "250" salariés à Bora Bora. Quant à l'autre repreneur potentiel des deux Sofitel, le groupe américain Redcore, il a fait une offre de rachat comprenant elle aussi une reprise partielle des salariés. Notons que cela fait plus an que ce groupe annonce régulièrement qu'il est intéressé par un autre hôtel liquidé de Frederick Grey, le Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punnauia, sans qu'aucune proposition n'ait encore été faite.



Après le rachat par Louis Wane du Sofitel de Moorea et de l'agence Tahiti nui travel et la liquidation judiciaire du Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punnauia, le rachat des deux Sofitel de Bora Bora viendrait définitivement clore l'aventure hôtelière du richissime homme d'affaires samoan, Frederick Grey, en Polynésie.





Rédigé par Garance Colbert le Lundi 13 Février 2023 à 17:34 | Lu 568 fois