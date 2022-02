Record de permis de construire en 2021

Tahiti, le 23 février 2022 – Quand le bâtiment va, tout va, comme dit l'adage. C’est à ce sujet que s’est exprimé hier matin à la présidence Jean-Christophe Bouissou, vice-président et ministre du Logement et de l’Aménagement. Plusieurs points ont été abordés lors de cette conférence sur les autorisations de travaux immobiliers de l'année 2021 qui a vu les chiffres exploser.



Le bilan d’activité de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) pour l'année 2021 fait état d’un dynamisme croissant dans le secteur de la construction. Et Jean-Christophe Bouissou, vice-président et ministre du Logement et de l’Aménagement, n'a pas caché sa satisfaction mercredi matin devant la presse. Le panorama de l’année écoulée fait en effet état d’une tendance à la hausse, autant sur le nombre de permis de construire que sur celui des certificats de conformité. Les chiffres parlent ainsi d’eux-mêmes pour le premier indicateur de référence : pas moins de 3 065 permis de construire ont été délivrés en 2021, ce qui représente 400 000 m2 de surface.



Un nombre qui représente une hausse de 27% si on le met en perspectif avec l’année 2014. Année depuis laquelle il ne cesse d'augmenter, exception faite de 2020 et de sa crise qu'il n'est plus nécessaire de présenter. “Il y a eu une meilleure gestion des processus qui fait qu’en 2021, le nombre de permis de construire a explosé”, explique Jean-Christophe Bouissou, avant de souligner : “C’est le seul secteur qui n’a pas perdu d’emplois depuis le début de la crise sanitaire”. Concernant l’autre indicateur, ce sont 1 200 certificats de conformité qui ont été délivrés pour 120 000 m2 de surface construite en 2021. Des certificats de conformité également en hausse constante depuis 2014.



Une frénésie dans les archipels



“Il y a un véritable dynamisme au niveau des archipels”, s'est félicité le ministre. “Notre soutien à la construction et au logement dans les îles est important ; nous avons 18 opérations qui représentent quand même plus de 400 parcelles qui sont en cours. Il y a une volonté du schéma d’aménagement général de la Polynésie qui dit que sur les 20 ans qui viennent, nous devons construire autant de logements dans les îles que sur l’île principale”.



Là encore, les chiffres présentés montrent que la délivrance des permis de construire dans les archipels a augmenté deux fois plus qu’aux îles du Vent. “Dans les archipels, il y a une dynamique qui s’est inscrite dans la durée, portée je pense très largement par l’OPH et qui permet de répondre aux injonctions du Sage (Schéma d'aménagement général, Ndlr), et notamment à un rééquilibrage de la population dans les archipels”, ajoute Bernard Amigues, directeur de la DCA.



L’analyse du nombre de permis de construire délivrés par zone montre aussi que les chiffres relatifs aux communes de la Presqu’île et des archipels se rapprochent dorénavant de ceux de l’agglomération de Papeete. La plus forte augmentation apparaît sur les Marquises et les Tuamotu, où les permis de construire Fare OPH augmentent eux-aussi très largement. Moorea, quant à elle, demeure l’île où sont délivrés le plus de permis de construire.



Même si la crise sanitaire aura prolongé les délais de nombreux chantiers, notamment à cause des problèmes d'approvisionnements en matériaux, l’augmentation des chiffres dans le secteur de la construction demeure une tendance générale.