

Reconduit à Punaauia, Simplicio Lissant veut une commune "solide" et "résiliente"

Tahiti, le 21 mars 2026 – "Bienvenue dans notre maison, c’est la maison du peuple." À Punaauia, l’élection du nouveau conseil municipal et du maire s’est déroulée ce samedi matin dans une ambiance solennelle. Réélu dimanche 15 mars avec 66,29 % des suffrages, Simplicio Lissant est reconduit à la tête de la commune contre 30 voix, contre deux pour son opposant Vetea-i-te-ra’i Araipu et trois bulletins blancs.



Dès la veille, les équipes techniques préparaient la salle : écharpes de maire et adjoints soigneusement disposées ainsi que des fleurs pour décorer la salle du conseil municipal afin d’accueillir les 35 élus de la mandature 2026-2032. Le maire sortant, vêtu d’une chemise orange et verte, a ouvert la cérémonie en tahitien afin de remercier les habitants de leur confiance pour l’avoir élu une seconde fois. Plus tard, il a ajouté : "Mon bureau vous sera toujours ouvert."

Devant les élus réunis dans la salle du conseil municipal, Simplicio Lissant a esquissé les grandes lignes de son programme. Tandis que pendant ce temps-là, près d’une centaine de personnes suivaient la cérémonie retransmise sur écran géant dans le hall de la mairie.



​"Manger local, employer local"



Pour ce nouveau mandat, le tāvana Simplicio Lissant place l’environnement et la résilience au cœur de son action. "Dans un monde instable, Punaauia doit être une commune solide", a-t-il déclaré, la voix ferme mais pleine d’émotion. Il a ensuite détaillé ses priorités : "Une commune utile, durable, et surtout résiliente, notamment en termes alimentaires.” Il mise notamment sur le marché du terroir et la valorisation des productions locales : "Le marché va se développer dans la durée", a-t-il assuré. Et de poursuivre, avec un regard parcourant l’assemblée : "Pour la résilience économique, actuellement la chaîne d’approvisionnement est vulnérable et on se doit de soutenir notre tissu local : manger local, employer local." Dans la salle, la cérémonie a également rassemblé de nombreuses figures politiques autonomistes, parmi lesquelles le président du Pays, Moetai Brotherson, arrivé à la fin, le sénateur Teva Rohfritsch, Tepuaraurii Teriitahi, fraîchement élue maire de Paea, Édouard Fritch, investi la veille à Pirae, Nicole Sanquer, Gaston Flosse, ainsi que le ministre des Sports, Kainuu Temauri, enfant de la commune.







Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 21 Mars 2026 à 16:16 | Lu 270 fois



