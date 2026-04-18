

Récifs coralliens : Uturoa inaugure un parcours éducatif

Raiatea, le 12 avril 2026 - Sur le lieu-dit de la “piscine” à Raiatea, place Toa Huri Nihi, le tout nouveau parc de jeux pour enfants a pris une dimension pédagogique. Comment naît et grandit le corail ? Quels poissons y vivent ? Quels gestes ou facteurs lui nuisent ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses sous la forme de neuf panneaux explicatifs ludiques et scientifiques installés avec le soutien de la mairie de Uturoa.





La galerie nouvellement offerte au public, place Toa Huri Nihi à Raiatea, est, en fait, sortie de l’eau. En effet, en 2021, l’association Te Miti e Te Fenua (lire en encadré) a créé un sentier sous-marin au nord-ouest du motu Ofetaro. Sur une concession maritime de près d’un hectare, des pancartes immergées ont raconté l’extraordinaire symbiose de l’écosystème corallien ainsi que sa grande fragilité. Libre d’accès, l’espace était ouvert à tout baigneur curieux de comprendre, in situ, le fonctionnement de la biodiversité marine. Aussi quelques prestataires touristiques, excursionnistes lagonaires ou encore le club de plongée en apnée Deep Zen ont-ils fait visiter le lieu à leurs clients.

Un sentier sous-marin à but pédagogique Ce parc aquatique, baptisé Te Ora o te Tai, ainsi que les quelques tables de bouturage, ont surtout servi de salle de classe à près de 300 stagiaires. De 2021 à 2024, l’association Te Miti e Te Fenua a diffusé la formation “Kiff ton reef”, dont l’objectif est d’aider à évaluer l’état de santé du récif corallien. Des élèves de primaire, des collégiens et des lycéens ont profité de cette formation de 12 heures, tout comme certains adultes, notamment une dizaine de détenus de la prison de Uturoa. Pensée et inventée par les animateurs bénévoles de l’association, la formation à la fois théorique et immersive “Kiff ton reef” a reçu, en 2023, la Palme Coup de cœur de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), dans le cadre d’un concours récompensant les projets en faveur de la préservation des récifs coralliens des outre-mer français.



Comblée par cette reconnaissance, Te Miti e Te Fenua a souhaité partager ce kit pédagogique inédit aux Raromata’i avec d’autres associations environnementales, notamment Te Mana o te Moana.



Pour l’heure, Te Miti e Te Fenua recherche un nouveau formateur pour assurer la formation “Kiff ton reef” auprès des établissements scolaires, des guides touristiques, du centre pénitentiaire ou de toute entreprise intéressée sur Raiatea et Taha’a.

Des panneaux tout neufs Après trois ans sous l’eau, textes et photos se sont dégradés. Par conséquent, de nouvelles impressions ont été réalisées grâce au financement de la Direction de l’environnement (Diren), du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), de la Communauté de communes Hava’i et de la municipalité de Uturoa, soutien essentiel de cette rénovation.



“En installant ces panneaux à terre, et judicieusement dans un parc de loisirs, nous touchons un public beaucoup plus large, et surtout plus jeune”, explique Xionara Azzopardi, la présidente de Te Miti e Te Fenua. “Toutes les infos peuvent être utiles au quotidien à la population afin de préserver la biodiversité marine. Elles peuvent aussi susciter des vocations professionnelles.”

Une recyclerie en gestation Forte du partenariat noué avec la mairie de Uturoa, l’association Te Miti e Te Fenua a rempilé avec un projet ambitieux : la création d’une ressourcerie constituée d’une friperie et d’un magasin d’occasion (électroménager, jouets, vaisselle, habits, livres…). L’objectif est de donner une seconde vie à des objets plus tout neufs mais encore utiles, de réparer au lieu de jeter et de permettre aux personnes nécessiteuses de s’équiper et de se vêtir convenablement.



À l’heure où les habitants de Raiatea s’inquiètent du problème de plus en plus lourd des ordures, dans un contexte houleux quant à la construction d’un Centre technique d’enfouissement (CET) dans la vallée de la Faaroa, le projet de ressourcerie donne de l’espoir en proposant enfin une solution concrète à la réduction des déchets. “Nous espérons obtenir les subventions nécessaires à cette recyclerie afin qu’elle voie le jour très bientôt”, conclut Xionara Azzopardi.

Te Miti e Te Fenua

L’association Te Miti e Te Fenua a été créée en 2019 par une poignée d’habitants de Raiatea qui se préoccupaient de l’état de santé de leur île. Guidés notamment par la biologiste marine Yasmina Moisset, les bénévoles de l’association ont mis en place plusieurs actions dans le but de protéger l’environnement terrestre et marin des îles jumelles que sont Raiatea et Taha’a :

- “Clean ton île” : ramassage de déchets afin d’épurer les paysages et de sensibiliser à la problématique des ordures et laisses de mer.

- “Te Ora o te Tai” : création d’une ferme de corail et d’un sentier sous-marin à Uturoa.

- “Kiff ton reef” : création d’un support pédagogique permettant d’évaluer l’état de santé des récifs coralliens. Organisation de formations tout public afin d’éveiller à la protection de la vie sous-marine.

- “Tātā’i, les ateliers collaboratifs” : journées solidaires destinées à réparer gratuitement tout objet défectueux (électroménager, outils de jardin, télévisions, machines à coudre…) afin de réduire le poids des poubelles de la population. L’association Te Miti e Te Fenua a été créée en 2019 par une poignée d’habitants de Raiatea qui se préoccupaient de l’état de santé de leur île. Guidés notamment par la biologiste marine Yasmina Moisset, les bénévoles de l’association ont mis en place plusieurs actions dans le but de protéger l’environnement terrestre et marin des îles jumelles que sont Raiatea et Taha’a :- “Clean ton île” : ramassage de déchets afin d’épurer les paysages et de sensibiliser à la problématique des ordures et laisses de mer.- “Te Ora o te Tai” : création d’une ferme de corail et d’un sentier sous-marin à Uturoa.- “Kiff ton reef” : création d’un support pédagogique permettant d’évaluer l’état de santé des récifs coralliens. Organisation de formations tout public afin d’éveiller à la protection de la vie sous-marine.- “Tātā’i, les ateliers collaboratifs” : journées solidaires destinées à réparer gratuitement tout objet défectueux (électroménager, outils de jardin, télévisions, machines à coudre…) afin de réduire le poids des poubelles de la population.

Rédigé par Gaëlle Poyade le Lundi 27 Avril 2026 à 11:29 | Lu 196 fois



