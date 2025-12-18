

Réchauffement climatique: la mortalité des arbres s'accélère en Australie, selon une étude

Bangkok, Thaïlande | AFP | mardi 06/01/2026 - Les forêts australiennes se dépeuplent à un rythme accéléré à mesure que le climat se réchauffe, selon une étude publiée mardi dans la revue Nature Plants, s'appuyant sur des données recueillies sur plusieurs décennies.



L'étude s'est appuyée sur les données d'inventaire forestier de 2.700 parcelles à travers le pays, dans quatre écosystèmes différents: savane tropicale, forêt tempérée fraîche, forêt tempérée chaude et forêt tropicale humide.



"Nous avons constaté que le taux de mortalité a augmenté de manière constante au fil du temps, dans tous les types de forêts", a déclaré Belinda Medlyn, professeure à l'Institut Hawkesbury pour l'environnement de l'Université occidentale de Sydney.



"Et cette augmentation est très probablement due à la hausse des températures", a précisé à l'AFP la chercheuse en physiologie végétale.



Les zones touchées par l'exploitation forestière, le déboisement ou les incendies ont été exclues des recherches afin d'examiner comment la "mortalité naturelle des arbres" a évolué au cours des dernières décennies.



L'étude dévoile que la hausse de la mortalité la plus élevée a été observée dans les savanes tropicales.



Le taux de mortalité des arbres y a augmenté en moyenne de 3,2% par an, passant de près de 15 pour 1.000 en 1996 à près du double en 2017.



Les recherches ont montré que la mort des arbres n'était pas compensée par leur croissance, ce qui entraîne un déclin global du stock forestier.



Il est donc "très probable que la capacité globale de stockage du carbone dans les forêts diminue au fil du temps", a souligné Mme Medlyn.



Une étude publiée quelques mois plus tôt avait révélé que les forêts tropicales humides d'Australie étaient parmi les premières au monde à émettre plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en absorbaient.



Le monde s'est réchauffé en moyenne de près de 1,2°C depuis l'ère préindustrielle. La majeure partie de ce réchauffement s'est produite au cours des 50 dernières années.

