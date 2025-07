Reboiser après les incendies, des drones à la rescousse au Canada

Chibougamau, Canada | AFP | jeudi 02/07/2025 - A perte de vue, des forêts calcinées, des troncs brûlés au sol. Au-dessus dans le ciel, un drone imposant s'active, mitraillant le terrain sans discontinuer de capsules contenant des semences pour accélérer la reforestation.



Dans cette zone du nord du Québec ravagée par les mégafeux de l'été 2023, un projet pilote utilise des drones pour la deuxième année consécutive afin de reboiser certaines parties du territoire avec des épinettes noires et des pins gris.



Plutôt que de larguer simplement des semences du ciel, l'entreprise Flash Forest, qui pilote l'initiative, se sert de graines insérées dans des capsules contenant de l'eau, des nutriments et des champignons pour maximiser les chances de survie.



"Il existe un créneau approprié pour la reforestation par drone, que nous avons passé les cinq dernières années à l'identifier précisément", explique Cameron Jones, cofondateur de l'entreprise.



Il faut par exemple replanter rapidement après les feux. Car "les zones brûlées, il y a plus de trois ans, ont tendance à avoir trop de végétation concurrente (herbes, broussailles...) pour permettre l'établissement des graines, la végétation bloque la lumière et l'humidité", poursuit-il.



La société intervient donc une à deux années après un incendie après avoir identifié et exclu les zones avec une régénération naturelle. Donc dans les zones où la forêt ne parvient plus à se régénérer car les incendies sont trop violents et récurrents.



En 2023, le Canada a vécu une année record avec des incendies qui ont touché toutes les provinces du pays, soit au final près de 18 millions d'hectares partis en fumée. Le Québec, et notamment cette zone du nord de la province francophone, a été particulièrement touché.



- 50.000 capsules par jour -



"Nous utilisons l'IA pour cartographier les sites à l'avance, explique Owen Lucas, ingénieur pour Flash Forest, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Nous les choisissons en fonction des variables climatiques, des caractéristiques topographiques, afin de nous assurer que nous plaçons les semences au bon endroit."



L'entreprise a des projets également dans une autre province canadienne, l'Alberta, et au Colorado aux Etats-Unis cette année. Les deux drones en action au Québec peuvent chacun envoyer au sol 50.000 capsules par jour.



"Quand tu plantes, tu ne vois pas les impacts, mais quand tu reviens durant l'automne et que tu les vois grandir, tu sais que tu fais quelque chose de positif", glisse Owen Lucas.



En 2023, comme cette année, où plus de 4,2 millions d'hectares ont déjà brûlé dans le pays, la propagation des feux de forêt est favorisée par la sécheresse liée selon les experts au réchauffement climatique.



"C'est triste d'avoir perdu autant de forêts", regrette Angel Mianscum, une responsable des Cris, la communauté autochtone de la zone, associée au projet.



Elle se réjouit toutefois de voir qu'il existe aujourd'hui des "façons novatrices de faire les choses". Les communautés autochtones sont les plus touchées au Canada par les feux car elles vivent souvent dans des zones reculées au coeur de la forêt boréale.



- Déperdition -



"De plus en plus, on est obligé de reboiser au Canada, car si les arbres des forêts boréales sont adaptés aux feux, aujourd'hui la situation se complique", explique Maxence Martin, professeur en écologie forestière à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.



Il rappelle qu'en 2023, par exemple, ce sont en majorité des forêts très jeunes qui ont brûlé. "Si la forêt est trop jeune alors elle va mettre très longtemps à redémarrer, la replantation est alors la seule option."



Et si l'utilisation des drones peut être vue comme une option pour atteindre certaines zones et être plus rapide, cela pose aussi des questions. En effet, cette technique exige une grande quantité de graines car la déperdition est plus grande que lors d'une plantation à la main.



"Cela va donc poser un problème de semences car elles sont compliquées à récolter", et le Canada en manque, souligne Maxence Martin.