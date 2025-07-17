

Réaménagement du giratoire de Erima

Tahiti, le 14 aout 2025 - Jordy Chan, ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres, a rencontré la maire de Arue, Teura Iriti, ce mercredi afin de présenter les travaux de réaménagement du giratoire de Erima. Un projet qui consiste en la création d'une voie de contournement du giratoire dans le sens Mahina-Papeete, et la mise en place d'une seconde voie d'insertion dans le giratoire depuis Erima.



Ce mercredi 13 août 2025, le ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres, Jordy Chan, est parti à la rencontre de la maire de Arue, Teura Iriti, ainsi que son conseil municipal, afin de présenter le projet de réaménagement du giratoire de Erima. Un projet qui s’inscrit dans la continuité des travaux visant à réduire la congestion en entrée et sortie de l’agglomération, et qui consiste en la création d’une voie de contournement du giratoire (communément appelée “shunt”) dans le sens de circulation allant de Mahina vers Papeete. L’insertion de cette voie supplémentaire sera sans impact sur le foncier privé alentour grâce à l’ovalisation du terre-plein central du giratoire. En outre, le projet permettra la création d’une seconde voie d’insertion dans le giratoire depuis Erima. Selon ministère : " Les récentes études de trafic menées projettent une nette amélioration de la circulation notamment en heure de pointe du matin pour les usagers effectuant le trajet depuis la côte Est vers Papeete, ainsi que ceux descendant de Erima." Les travaux, principalement réalisés de nuit, débuteront au premier trimestre 2026 pour une durée de 4 mois.



D'après communiqué.

