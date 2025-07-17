

Réaménagement de l'arrêt de bus à Outumaoro

Tahiti, le 11 août 2025 - Le ministre des Grands travaux, de l'Équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, informe les parents d'élèves du secteur de Outumaoro à Punaauia que le réaménagement de 2 nouveaux abris bus et d'un espace de détente est en cours. Et par conséquent, l'organisation des transports scolaires sera temporairement modifiée.



Jordy Chan, ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres, tient à informer les différents parents d'élèves de la zone de Outumaoro que le réaménagement de 2 nouveaux abris est en cours depuis le 15 juillet dernier et devrait durer environ 4 mois. Des travaux qui soumettent l'organisation des transports scolaire à certaines modifications : " À partir de la rentrée scolaire, et jusqu'à fin septembre, l'organisation des transports scolaires sera temporairement modifiée " explique le ministère via son communiqué. " Les élèves utilisant les transports scolaires seront pris en charge à l'entrée de l'ancien Géant Casino sous un chapiteau mis à disposition par la commune. Les élèves utilisant les transports réguliers de Tere Tahiti devront quant à eux emprunter l'arrêt provisoire situé en face du magasin Taua." Une signalisation spécifique sera installée et maintenue tout au long des travaux pour assurer la sécurité de tous. Toutefois, le ministère rappelle que "la responsabilité des enfants incombe aux parents jusqu'à la montée dans le bus. Il est essentiel que les enfants ne soient pas laissés sans surveillance."



D'après communiqué

