Raynal ferme sur la quatorzaine

Des mesures qui ont été notamment contestées par trois référés liberté déposés mercredi dernier par plusieurs personnes placées en quarantaine dans des centres d'hébergement prévus par le Pays. Les requérants déploraient notamment avoir été mis en quarantaine en dehors de leur domicile dans des "conditions catastrophiques" et avoir ainsi subi une atteinte à leurs droits fondamentaux."Certes il y a des lieux qui sont un peu moins agréable, mais pour assurer la sécurité de l'ensemble de la population, et pour éviter des morts il est important pour nous de pouvoir surveiller ces personnes arrivant de zones infestées par le virus", a insisté Jacques Raynal. "Je veux bien faire confiance, mais jeudi lors d'un contrôle d'une personne censée être confinée à domicile, les gendarmes arrivent sur place et ils ne trouvent personne. Dans ces conditions comment on peut mobiliser les personnels de santé qui s'investissent personnellement et qui voient ça. Ce n'est simplement pas possible. Nous sommes toujours en vigilance et nous faisons tout le nécessaire pour éviter une nouvelle introduction du virus. Cela fait déjà presqu'un mois que l'on rapatrie des gens, et beaucoup ont compris l'importance de cette quatorzaine. Et aujourd'hui trois ou quatre font le buzz parce que cela ne leur convient pas", a renchéri le ministre de la Santé.