Rautea remporte la 1re Coupe des clubs au tennis

Tahiti, le 24 septembre 2023 - Nouvelle compétition au calendrier de la Fédération tahitienne de tennis, la Coupe des clubs s’est déroulée la semaine dernière sur les sites de Fautaua, Excelsior, Fei Pi et Dragon avec la participation de neuf clubs dont trois des îles. Le Rautea Tennis Club de Faa’a a ouvert le palmarès de l’épreuve.



La programmation du tournoi de la Coupe des clubs a été respectée malgré une météo continuellement menaçante tout au long de la semaine dernière. Et heureusement que les rencontres ont pu avoir lieu entre les gouttes car compte tenu de la présence des îliens, les organisateurs, qui avaient profité de la semaine de vacances scolaires pour programmer l’événement, ne pouvaient pas le faire durer dans le temps. La salle omnisports de Dragon a dû néanmoins ouvrir ses portes ponctuellement pour accueillir des rencontres, dont le match décisif de la finale entre Rautea TC et AS Excelsior Tennis, vendredi matin.



Les rencontres se déroulaient en quinze matches entre simples et doubles et mettaient en scène des 4e séries et non-classés des catégories U12 à vétérans. Au terme de la phase de poule, deux clubs de Tahiti – Excelsior et Rautea – et deux clubs des îles – Raiatea et les Marquisiens de Ua Pou et Taiohae – se qualifiaient pour le dernier carré. Si la première demi-finale était vite expédiée par Rautea qui s’imposait 8-1 contre les Marquisiens, les autres matchs étant inutiles, problème en revanche dans l’autre demi-finale. L’équipe du TC Raiatea, qui menait alors 4-3, décidait de se retirer du tournoi, estimant que les temps d’attente étaient trop longs pour certains de ses joueurs dans la mesure où leurs adversaires d’Excelsior n’étaient pas toujours disponibles à l’heure programmée, ce qui imposait des reports horaires.



Excelsior rejoignait donc la finale pour y rencontrer Rautea, vendredi matin à Fautaua. Alors que les deux équipes étaient à égalité avec quatre victoires chacune, la pluie faisait son apparition et les deux clubs se mettaient d’accord pour ne jouer qu’un match supplémentaire qui devenait décisif et qui était programmé dans la salle de Dragon. Et c’est Kaarin Clasen qui s’est imposée (6-4, 6-2) face à Eryn Chong pour offrir le trophée de la Coupe des clubs à Rautea.



Une édition tous les deux ans



Le président de Rautea TC, Taro Tereino, avait bien évidemment le sourire lors de la remise des prix, vendredi soir, au complexe Fautaua. “Je veux d’abord remercier la Fédération tahitienne de tennis qui a eu le mérite de mettre en place une compétition très intéressante et motivante pour les clubs et je pense notamment à ceux des îles”, a-t-il déclaré. “En ce qui concerne Rautea, c’est évidemment une grande satisfaction d’avoir remporté le tournoi car ça démontre notre bonne dynamique dans toutes les tranches d’âge. Nous avons obtenu le label de club formateur et nous allons lancer un centre d’entraînement de haut niveau. Cette victoire à la Coupe des clubs crédibilise un peu plus nos actions.”



Événement principalement destiné à la masse du tennis local, car ouvert aux 4e série et non-classés qui constituent le plus grand nombre de licenciés, la Coupe des clubs a eu globalement de bons retours de la part des participants. Mais Ruth Manea, la présidente de la Fédération tahitienne, est bien consciente que tout n’a pas été parfait et l’a évoqué lors de la remise des prix. “On est content que ça se termine car c’était un événement assez lourd à organiser”, a-t-elle confié. “Ça s‘est bien passé dans l’ensemble, mais comme c’était une première, on a pris note qu’il y a des points à améliorer. On a beaucoup échangé avec les clubs au cours du tournoi et on a essayé de résoudre des problèmes. On a dû composer en demi-finale avec le forfait de Raiatea en cours de match face à Excelsior car les joueurs de Raiatea avaient de longs temps d’attente, certains joueurs d’Excelsior n’étant pas disponibles à l’heure prévue. Il n’est pas question de prendre parti, mais bien de se pencher sur le problème pour le résoudre à l‘avenir. Maintenant, et même si tout n’a pas été parfait, on va pérenniser l’événement à raison d’une édition tous les deux ans.”



Prochain rendez-vous tennistique à partir du 1er octobre avec l’ouverture du tournoi de Fei Pi. À venir également, le Racketlon qui aura lieu les 7 et 8 octobre et le tournoi international de beach tennis programmé du 11 au 15 octobre.

Résultats • Phase de qualification *Poule A - Ua Pou/Taiohae-Dragon 8-7 - Ua Pou/Taiohae-Tamarii Pater 8-7 - Dragon-Tamarii Pater 9-6

*Poule B - Rautea-Raiatea 8-7 - Raiatea-Manu Ura 11-3 - Rautea-Manu Ura 11-4

*Poule C - Bora Bora-Fei Pi 12-3 - Excelsior-Bora Bora 12-3 - Excelsior-Fei Pi 12-3

• Demi-finale - Excelsior-Raiatea 3-4 et forfait Raiatea - Rautea-Ua Pou/Taiohae 8-1

• Finale • Rautea-Exclesior 5-4

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 24 Septembre 2023 à 13:50 | Lu 223 fois