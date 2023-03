Ramener les élèves à la terre

Huahine, le 6 mars 2023 - Grâce à l’appel à projet qu’a lancé la direction de l’Agriculture (DAG) sur la mobilité des apprenants, le lycée agricole Opunohu de Moorea a choisi la classe de seconde enrichie de Huahine comme classe pilote. L'expérimentation de ce projet ambitieux a pour vocation de faire découvrir aux élèves la large palette des métiers de l’agriculture et de les orienter dans cette voie. Pendant quatre jours, du 27 février au 2 mars, ils ont effectué de nombreuses visites auprès des acteurs locaux de l’île.



Le projet de mobilité des apprenants a été lancé par le Service formation et développement de l’enseignement agricole (SFD) au sein de la Direction de l’agriculture. Via cet appel à projet, le Pays souhaite former et sensibiliser les jeunes aux métiers de l’agriculture en visant aussi la souveraineté alimentaire pour une agriculture sociale et solidaire.



L’équipe pédagogique du collège de Huahine quant à lui, propose depuis la rentrée scolaire 2022-2023 une diversification de l’enseignement aux élèves de seconde générale intéressés par les thèmes de l’écologie, de la préservation de la nature et de l’agriculture. Cet enseignement a pour objectif de développer l’esprit critique et la citoyenneté des étudiants en les amenant à se questionner sur l’impact de l’homme sur la nature et les paysages. Mais aussi sur l’aménagement du territoire et la qualité de vie ainsi que sur la gestion des ressources afin de préserver les équilibres pour les générations futures. Les questions de transition énergétique, agroécologique et alimentaire ainsi que de développement durable sont au cœur de cet enseignement.

Cette initiative permettra aux jeunes qui sont sensibles à ces causes de s’orienter vers les filières adaptées comme le baccalauréat technologique STAV (Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant) ou bac pro puis vers des BTS (Brevet technicien supérieur sur 2 ans). Actuellement le territoire compte trois établissements proposant des formations dans le domaine de l’agriculture comme le lycée public agricole Opunohu de Moorea, le premier créé sur le territoire, ainsi que deux établissements privés situés à Taravao et à Nuku Hiva aux Marquises.



Sylvain Gutjahr, chargé de mission en agroforesterie et référent en agroécologie au lycée agricole de Moorea, a effectué quatre jours de visites et de travail à Huahine. Le premier jour a malheureusement mal commencé avec l’annulation en cascade de dernière minute des propriétaires d’une ferme d’aquaponie et d’un fa'a'apu que devaient visiter les élèves. Heureusement les jours suivants se sont déroulés comme convenu avec des visites très enrichissantes comme celle de la serre technique de l’Epic Vanille et la visite des installations de la DAG de Huahine avec une démonstration de greffages d'agrumes et d'avocatiers. S’en est suivi de la visite d’une serre en cultures raisonnées palissées de melons, puis du jardin hydroponique de la Maison familiale et rural (MFR) de Maroe, qui a lancé un nouveau concept d'expérimentation pour les élèves et encadrants. Les lycéens ont aussi eu une présentation du Groupement de défense sanitaire animal de Polynésie (GDS) par son directeur Olivier Esnault qui a appuyé sur le fait qu’il était primordial qu'il y ait davantage de locaux qualifiés sur le territoire dans le domaine de l’agriculture.



Fa'a'apu pédagogique Pour allier théorie et pratique, un fa’a’apu a été mis en place dans la cour du collège avec l’aide des élèves de la MFR de Maroe. Comme en témoigne le professeur principal David Koehler et Sylvain Gutjahr, “le fa'a'apu est un lieu idéal d’expérimentation pour mettre en place de nombreux projets pédagogiques dans plusieurs matières. Par exemple l’étude des insectes qui viennent polliniser les plantes ou les élèves peuvent travailler sur le classement des invertébrés en Sciences de la Vie et de la Terre, (SVT). Mais aussi en physique chimie ou les élèves pourraient aussi mettre en place avec leur professeurs des capteurs physiques. Sans oublier les langues ou des fiches techniques et panneaux dans le fa'a'apu pourraient être traduits en tahitien, anglais ou espagnol.”

Comme en témoigne Serenity Teiva en classe de seconde enrichie : “Le fa'a'apu a été mis en place il y a environ deux mois, en janvier, ou nous avons aussi travaillé avec les classes de 6e qui étaient pour la majorité très motivée et une autre partie qui préférait rester assise et regarder. Nous avons planté des tomates, papayes, taros, pota, haricots et basilic. Et même si à la maison nous cultivons divers fruits et légumes avec mes parents, je préfère les manger et les savourer, car le jardinage ce n’est pas trop mon truc. Et plus tard j’aimerais être ingénieur en informatique.”



Suite à un sondage le premier jour auprès des 23 élèves de la classe de seconde enrichie, six élèves ont des parents agriculteurs, mais aucun ne souhaite pour l’instant prendre la relève ou s'orienter dans le secteur agricole. L’enjeu de cette classe de seconde expérimentale à Huahine est donc très important et suivi de très près par la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ainsi que par le ministère de l’Agriculture. Toutes les institutions ainsi que le collège de Huahine espèrent donc que ce projet d’expérimentation portera ces fruits et que quelques élèves s'orienteront d’ici le mois de juin vers une filière agricole.



En attendant, pour faire mûrir le projet, un voyage scolaire d’une semaine en avril (totalement financé par le ministère de l’Agriculture pour un budget de 1,5 million de Fcfp) est programmé à Moorea et Tahiti, pour permettre aux jeunes de Huahine de rencontrer les élèves du lycée agricole d’Opunohu et les instigateurs de projets innovants au fenua.

