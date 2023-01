Raihau Maiau, les Jeux olympiques toujours en tête

Tahiti, le 19 janvier 2022 - Le spécialiste du saut en longueur, Raihau Maiau (30 ans), repart ce week-end pour l'Hexagone où il lancera sa saison le 4 février au meeting d'Amiens. Handicapé par plusieurs blessures à la cheville gauche ces dernières années, le natif de Moorea espère en avoir fini avec ses problèmes physiques pour se concentrer pleinement sur son objectif de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.



À la suite de près d'un mois de vacances au fenua, le sauteur en longueur Raihau Maiau regagnera ce week-end l'Hexagone et son club de l'Amiens UC Athlétisme pour attaquer début février une nouvelle saison au plus haut niveau français. Mais avant le public polynésien pourra le voir en action une dernière fois, vendredi soir au stade de Punaruu, lors des finales de la



Il ne s'agit pas de saut en longueur, mais d'un sprint sur 100 mètres. Si le natif de Moorea, désigné ambassadeur de l'événement par la fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF), n'a pas fait carrière sur la distance, il dispose néanmoins de belles qualités à faire valoir au sprint. En témoigne son temps canon lors des demi-finales la semaine dernière en 11"16 pour celui qui a un record personnel aux alentours des 10"50. “Je ne devais être que le parrain mais finalement on m'a demandé de participer pour montrer le niveau que les Tahitiens pourraient avoir sur le sprint. Je l'ai fait et c'était très marrant”, indique le jeune trentenaire. Une petite parenthèse bienvenue donc avant de se concentrer pleinement vers son principal objectif : une qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.



“Quand tu enchaines les rééducations ce n'est pas facile d'avoir une bonne préparation”



Et pourtant, il y a encore quelques années, on imaginait mal Raihau Maiau être encore dans la course pour un billet olympique. Depuis 2016 et la rupture totale de son tendon d'Achille, l'intéressé a quasiment passé plus de temps dans les cabinets médicaux que sur une piste et un sautoir. “J'avais quand même réussi à revenir à mon meilleur niveau en 2017, l'année où je gagne les championnats de France Elite avec un saut à 8,22 mètres”, souffle l'athlète. “J'étais sélectionné régulièrement en équipe de France aussi. En 2017 je gagne les Jeux de la Francophonie, puis je décroche le bronze aux Jeux universitaires à Taipei. Je pensais que mes problèmes au tendon d'Achille étaient derrière moi.”



“Si je me prépare bien et que j'évite les blessures ça peut passer”



Et pourtant Raihau Maiau reste un éternel optimiste. S'il n'est plus abonné aux grosses performances, ce dernier a néanmoins réussi à stabiliser ses sauts autour des 8 mètres, avec une meilleure perf’ en 2022 mesuré à 7,85 mètres. “Les minimas sont sortis et pour se qualifier pour Paris 2024 il faudra sauter à 8,27 mètres. Honnêtement je n'ai pas encore les capacités pour réaliser ces minimas pour 2024. Mais mon record perso est à 8,22 mètres. On va dire que si je me prépare bien, si je me concentre à fond et que j'évite les blessures ça peut passer. Tant que je me maintiens aux alentours des 8 mètres je sais que j'ai une chance. Tant qu'il y a une chance je la saisirai. Les Jeux olympiques, pour chaque athlète, c'est un rêve. Il n'y a pas plus prestigieux comme compétition", confie Maiau.



Sa reprise le 4 février lors du meeting d'Amiens, où il sera opposé aux meilleurs sauteurs français, sera une première indication pour ce médaillé d'or des Jeux du Pacifique.

Son palmarès et ses performances 2015

Médaillé d'or aux Jeux du Pacifique à Port-Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée) : 8,14 mètres



2017

Champion de France à Marseille : 8,22 mètres



Médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte d'Ivoire) : 7,90 mètres



Médaillé de bronze aux Jeux universitaires à Taipei (Taiwan) : 7,91 mètres

