La Pātiri race bien lancée

Tahiti, le 15 janvier 2022 - La Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) a organisé samedi après-midi au stade de Punaruu les trials de la Pātiri Race, un événement inédit notamment destiné à détecter de futurs champions de sprint. Les demi-finales et finales auront lieu vendredi prochain sur la piste de Punaruu.



L’athlétisme local veut densifier quantitativement et qualitativement ses effectifs. La Patiri Race, consacrée spécifiquement au 100 mètres, s’inscrit dans cet objectif. Une première étape avait déjà été organisée le 23 novembre avec les “tryouts” qui mettaient en scène sur 60 mètres des enfants de plusieurs communes de Tahiti, les meilleurs d’entre eux étant invités à participer samedi aux trials de la Patiri Race sur 100 mètres. L’événement a réuni une cinquantaine de participants hommes et femmes de 13 ans et plus.



Ces trials étaient ouverts aux licenciés comme aux non-licenciés car le but du concept était la détection, notamment en vue des Jeux du Pacifique de 2027 qui auront lieu à Tahiti. Mais ce sont bien évidemment les licenciés qui se sont mis en valeur samedi après-midi lors des séries qui devaient dégager les 12 meilleurs hommes et femmes qui participeront aux demi-finales et finales vendredi en fin de journée sur la piste de Punaruu.



L’événement bénéficie de la présence de deux ambassadeurs, Raihau Maiau spécialiste du saut en longueur dont le palmarès compte deux titres de champion de France, une médaille d’or aux Jeux du Pacifique 2015 et une médaille de bronze aux Jeux Olympique universitaire et Takina Bernardino, médaillée de bronze du 400 m aux Jeux du Pacifique en 2019 et qui possède un record personnel à 12"37 au 100 mètres. Les deux ambassadeurs seront opposés vendredi aux deux premiers hommes et femmes. Raihau Maiau a déjà foulé la piste de Punaruu samedi et il a survolé le deuxième tour des séries avec un chrono de 11’’ 16, loin toutefois de son record personnel à 10’’ 58.



Manuihei Teaha, licencié à Ace Arue s’est montré le plus performant derrière Maiau en signant un chrono de 11’’ 60 après avoir réalisé 11’’ 58 lors du premier tour des séries. Chez les dames, Hereiti Bernardino a réalisé le meilleur temps du 1er tour en 13’’ 07, Maylee Zarli s’imposant au 2e tour en 13’’ 41.



Déjà des enseignements positifs



Rappelons que les records locaux du 100 mètres datent d’un autre siècle, celui de Jean Bourne chez les hommes tenant en 10’’ 52 depuis 1968, le record d’Albertine An chez les dames ayant été établi en 11’’ 95 en 1988. Gageons que la Patiri Race permettra à terme de trouver des successeurs à Jean Bourne et Albertine An.



Tumatai Dauphin, cadre technique de la FAPF, a en tout cas déjà tiré samedi des enseignements positifs de la première Patiri Race : “On a observé des performances très intéressantes. Elles ne se situent pas au plus haut niveau local mais il y a en revanche une belle densité de sprinters potentiellement prometteurs, notamment chez les hommes autour de 11’’ 70. Et si plusieurs descendent en dessous de 11’’ 60 en finale, ce sera inédit localement et ça renforcera l’impact et l’utilité de la Patiri Race. On devrait en tout cas pouvoir bâtir un relais 4 x 100 mètres performant pour les Jeux du Pacifique 2023, mais on pense aussi déjà à 2027 dans la mesure où les Jeux auront lieu à Tahiti. Nos jeunes polynésiens ont des qualités physiques naturelles évidentes, après, il faut y ajouter de la technique et la Patiri Race a notamment pour but de sensibiliser les jeunes à la pratique encadrée de l’athlétisme. J’ai déjà rencontré trois jeunes aujourd’hui qui ont un gros potentiel pour leur dire que les portes de la Fédération d’athlétisme leur étaient grandes ouvertes”.