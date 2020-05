Raiatea freinée dans son essor

Raiatea, le 26 mai 2020 - La Polynésie française commençait à battre des records de fréquentation ces deux dernières années et Raiatea posait les premières pierres de ce dynamisme économique qui transpire habituellement de sa voisine Bora Bora. Le confinement dû à la Covid-19 n'a pas épargné l'île Sacrée et les professionnels du tourisme peinent à se relever, mais veulent y croire.



Raiatea commençait à sortir de sa torpeur de petite sous-préfecture tropicale, partagée entre les fonctionnaires et les retraités d’un côté, quelques "aventuriers du tourisme", souvent popa'a, et les pêcheurs ou cultivateurs du tour de l’île de l’autre. Des jeunes ayant fait des études à Papeete ou à l’étranger revenaient, des chercheurs d’or flairaient la bonne affaire et on voyait enfin refleurir des projets. Ceux du jardin botanique et des sentiers de randonnées, portés par le ministère du Tourisme, voyaient enfin le jour. Et soudain… la Covid- 19 !





Les commerces traditionnels, soutenus par la consommation des fonctionnaires, ne s’inquiètent pas trop. Mais comment les quelques hôtels et prestataires ont-ils encaissé ce coup de frein brutal et comment envisagent-ils le proche avenir ? La quasi-totalité des professionnels venaient d’investir. Et les nombreux jeunes entrepreneurs qui avaient misé sur l’essor du tourisme à Raiatea ne sont pas rassurés. Cependant, tous veulent croire en leur capacité de résilience pour "tenir" jusqu’à 2021. Et profiter de ce ralentissement forcé pour innover.

