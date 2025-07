Raiatea, coup d'envoi pour les kite camps de Kite & Wing Spirit

Raiatea, le 14 juillet 2025 - Envie de vibrer au rythme du vent, de découvrir des paysages de rêve et de partager des moments d’adrénaline avec d’autres passionnés ? Le kite camp de Kite & Wing Spirit à Raiatea est la réponse idéale. Bien plus qu’un simple séjour, c’est une immersion totale au cœur des îles de Raiatea et Taha’a, où l’océan, le vent et la liberté se conjuguent pour offrir une expérience hors du commun.





Pour les amoureux de la mer, de la glisse et des paysages polynésiens, Kite & Wing Spirit à Raiatea organise des kite camps. Organisés à bord de l’Aldebaran, un superbe trimaran de 42 pieds pouvant accueillir jusqu’à six personnes, les camps se déploient de mai à décembre pour profiter des meilleures conditions météorologiques. Avec ses trois cabines doubles et une cabine simple, le voilier offre un confort optimal pour explorer un terrain de jeu gigantesque : des lagons bleu-vert aux paysages volcaniques, en passant par un vaste espace capable de capter presque toutes les orientations de vent.

Entre lagon ou rivière Les participants ont le choix entre différentes formules : rester au mouillage dans la baie d’Apoiti, face au coucher de soleil de Bora Bora, ou partir en itinérance entre Raiatea et Taha’a. Dans tous les cas, les eaux turquoise, les plages immaculées et la nature sauvage créent un décor parfait pour la pratique du kitesurf ou du wing. La formule “au mouillage” permet de rider directement depuis le bateau, ou avec l’école de kite locale pour une pratique sécurisée et adaptée à tous les niveaux.



Pour ceux qui souhaitent vivre un séjour plus court, le “week-end glisse à Céran” propose des sessions sur le lagon, agrémentées d’un buffet et d’un spectacle polynésien, véritables plongées dans la culture locale. La formule de cinq jours permet, quant à elle, une immersion plus profonde, entre rivières, motu et lagons, dans un cadre sauvage et préservé, parfait pour les amoureux de nature et de sports nautiques.



Dépaysement garanti Enfin, la formule la plus aventureuse dure sept jours et enchaîne exploration et sensations fortes. En itinérance avec le skipper, vous découvrirez les spots les plus reculés et spectaculaires de la région, pour une expérience authentique, hors des sentiers battus.



Que ce soit pour apprendre, progresser ou simplement profiter de la beauté des lieux, ces kite camps aux îles Sous-le-Vent offrent un cocktail unique d’aventure, de partage et de dépaysement. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de glisse et d’évasion.



Contacts

Kite & Wing Spirit - marina de Uturoa

87 20 60 64

[email protected]

www.raiatea-kitesurf.com



Rédigé par Sylvain Lefevre le Lundi 14 Juillet 2025 à 15:49 | Lu 195 fois