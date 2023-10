Raiatea - Une semaine pour bien s’orienter

Raiatea, le 30 octobre 2023 - Les élèves des classes de 3e, 1re et terminale du collège-lycée Anne-Marie Javouhey de Uturoa ont participé, toute la semaine dernière, à une semaine dédiée à l’orientation. Au programme, découverte de métiers, ateliers d’écriture de lettres de motivation et de curriculum vitae, et enfin, un job dating.





Dans le cadre du dispositif “avenir”, les élèves de 3e et ceux de 1re et terminale du collège-lycée Anne-Marie Javouhey (AMJ) de Uturoa, à Raiatea, ont rencontré tout au long de la semaine dernière des professionnels locaux afin de découvrir le tissu économique de Raiatea. Marie Babinger, professeure documentaliste à AMJ et référente du dispositif “découverte des métiers”, explique la volonté de l’établissement : “Partant du constat que les élèves ont du mal à se projeter dans l’avenir et trouver leur voie professionnelle, et que le tissu économique local de Polynésie, voire international, est très mal connu, nous avons voulu aider nos élèves à repousser plus loin les frontières de leur imaginaire afin qu’ils puissent découvrir toutes les possibilités que le monde peut leur offrir. Nous souhaitons que de la 5e à la 3e, les élèves aient appris à connaître 30 à 50 métiers.”



Ainsi tout au long de la semaine dernière, les élèves ont pu rencontrer Guillaume Iotefa, sculpteur de renom, des assureurs, des professionnels de la santé ou des professionnels en auto-entrepreneuriat, comme Justine Veral, cheffe d’entreprise dans le secteur de l’animalerie. Cette dernière témoigne de l’intérêt que lui ont porté les élèves, de leurs bonnes idées mais aussi “du manque de motivation par peur de se lancer dans l’inconnu”. Elle poursuit en ajoutant : “Ils ont de bonnes idées car ils sont d’ici et ont une idée très précise des manques sur l’île, des secteurs qui auraient besoin de créations d’entreprises, mais ils sont souvent défaitistes pensant que ça ne marchera pas. Il leur faut juste de la motivation, les aider à les orienter vers les bonnes personnes et être là pour leur montrer que ça peut marcher !”

Six minutes pour trouver son stage d’observation Venu parfaire cette semaine placée sous le signe de l’emploi, le job dating organisé conjointement par AMJ et les professionnels du monde du travail a permis aux élèves préparés de s’entretenir avec ces derniers, le but étant de décrocher une place pour le stage d’observation obligatoire de 3e. Être ponctuel, être bien habillé, enlever sa casquette, adopter une attitude correcte durant l’entretien, présenter son CV ainsi qu’une lettre de motivation sont autant d’exigences demandées aux élèves pour réussir leurs entretiens. Monsieur Houdry, professeur de technologie, témoigne de l’implication des professeurs et des élèves durant ce projet : “J’ai animé l’atelier d’écriture d’une lettre de motivation. Pour des choses très simples comme créer une signature, je les ai aidés. Idem pour l’adresse, certains ne savent pas situer leur maison. C’est dommage que jusqu’au bac, certains ne sachent pas écrire une lettre de motivation. Le projet est vraiment intéressant. Au début, les élèves étaient sceptiques, se demandant ce qu’on allait leur faire faire. Et finalement, ils sont contents aujourd’hui d’avoir leur lettre de motivation et leur CV. C’est vraiment leur donner des outils pour s’en sortir dans leur vie professionnelle future.”



Après cette semaine dédiée à la vie professionnelle, Marie Babinger souhaite poursuivre ces actions sur certaines heures de vie de classe des élèves afin que les collégiens et lycéens rencontrent, soit en visioconférence, soit en se déplaçant, ou à l’aide d’un documentaire, des professionnels au-delà de Raiatea. Le salon du livre de Raiatea sera par exemple l’occasion de rencontrer tous les travailleurs du monde du livre et de l’édition. Les élèves sont ravis de cette initiative, comme l’explique la classe de 3eB : “Même s’il n’y a pas forcément les métiers qu’on veut faire plus tard, on est content car on apprend à connaître de nouveaux métiers et ça nous prépare car on a appris à se présenter. On n’est pas stressé car ça dure que six minutes et on est prêt.”

Rédigé par Marion Alexandre le Lundi 30 Octobre 2023