Rahiti De Vos dans le grand bain de la NCAA

Tahiti, le 11 mars 2020 - Grâce à ses temps lors de la finale de conférence du PAC-12 le week-end dernier, le nageur Rahiti De Vos a validé sa place pour les championnats NCAA Division 1, qui rassemblera l'élite de la natation universitaire aux Etats-Unis à la fin du mois de mars.



Enorme performance du nageur Rahiti De Vos. Le triple médaillé d'or (eau libre, 400 et 1 500 mètres nage libre) des derniers Jeux du Pacifique aux Samoa, a participé le week-end dernier aux Etats-Unis à la finale de la conférence du PAC-12 avec son université d'Utah.



Le Tahitien s'était notamment aligné sur le 500 yards (457 mètres) et le 1 650 yards (1 509 mètres). En finale B du 500 yards, De Vos a rapporté la course avec un temps de 4'16"49. Sur le 1 650 yards, le jeune homme de 24 ans a décroché la septième place, en signant un chrono de 14'57"07.



Des temps qui ont permis au nageur tahitien de valider son ticket pour les championnats universitaires NCAA Division 1 qui se tiendront du 25 au 28 mars, à Indianapolis. Rahiti De Vos est actuellement dans sa dernière année en université aux Etats-Unis, et participera pour la première fois à cette compétition qui rassemblera l'élite de la natation américaine.