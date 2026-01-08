

Radars : un partenariat sur la surveillance spatiale

Tahiti, le 4 février 2026 - L’entreprise Look Up a signé un partenariat stratégique pour l’implantation de ses radars en Polynésie française avec Tahiti Nui Telecom en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste et du président Moetai Brotherson. La construction des deux nouveaux radars de surveillance de l’espace a été lancée pour des mises en opération en septembre 2026 et en mars 2027.





Look Up, entreprise européenne spécialisée dans la surveillance et la sécurité de l’espace, a annoncé la signature d’un contrat stratégique avec Tahiti Nui Telecom (TNT) pour l’implantation et l’exploitation de ses deux radars de nouvelle génération en Polynésie française. Cette signature marque le lancement de la construction des radars SORASYS 2A (Rehua - Sirius) et SORASYS 2B (Matarii - Pléiades), éléments clés du réseau de surveillance spatiale de Look Up. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise visant à déployer et opérer un réseau mondial de radars de grande envergure, couvrant l’ensemble de l’espace, fondé sur des partenariats locaux solides et des implantations pérennes et sécurisées.



Le contrat prévoit le développement du site ainsi que son hébergement et son exploitation sur une durée de 20 ans. Les travaux sont engagés pour permettre l’accueil des premiers éléments du radar dès la fin du premier semestre cette année, pour des mises en exploitation respectivement prévues en septembre 2026 et en mars 2027.



Sur le site de TNT à Papenoo



Situé à Papenoo le site appartient à Tahiti Nui Telecom, filiale à 100 % du groupe de l'Office des postes et des télécommunications. Il répond à l’ensemble des exigences techniques, environnementales et de connectivité requises pour l’accueil de radars de surveillance spatiale et héberge déjà des infrastructures critiques européennes et stratégiques.



Ce partenariat de long terme repose sur un modèle central dans la stratégie de développement de Look Up : s’appuyer sur des acteurs territoriaux de premier plan afin de garantir des implantations durables, sécurisées et pleinement intégrées dans leur environnement local.



La signature de cet accord marque également le lancement des activités de Look Up en Polynésie française, avec la mise en place d’une présence locale dédiée à l’exploitation et à la maintenance des radars.



Les radars SORASYS 2A et 2B contribueront à renforcer la capacité européenne de détection et de suivi des objets en orbite spatiale, au service de la sécurité et de la surveillance des activités spatiales. Les deux projets ont été retenus dans le cadre du programme EU SST (Space Surveillance and Tracking) de la Commission européenne, opéré par le CNES.



En développant des capacités propres de détection, de suivi et d’analyse des objets spatiaux, sur un large spectre géographique, Look Up contribue à renforcer l’autonomie stratégique européenne et à sécuriser les activités spatiales civiles et institutionnelles, dans un contexte d’ultra-densification des orbites et de dépendance croissante aux infrastructures spatiales.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 4 Février 2026 à 15:40 | Lu 180 fois



