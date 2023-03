RSMA, des assises pour avancer

Tahiti le 12 mars 2023 - Les assises de la formation du RSMA ont réuni une cinquantaine de partenaires publics et privés à Arue vendredi. L’objectif était d’évoquer les possibles évolutions de l’offre de formation du service militaire adapté et de cerner les besoins futurs du régiment.



Les assises de la formation du RSMA ont eu lieu à Arue vendredi. L’un des objectifs était de débattre sur les possibles nouvelles offres de formation au sein du service militaire adapté. Les assises se sont tenues en présence du général de brigade Claude Peloux, commandant le service militaire adapté, et d’une cinquantaine de partenaires publics et privés. En partenariat avec le service de l’Emploi et les branches professionnelles du fenua, il a été évoqué d’étendre les formations proposées, notamment vers les métiers de l’esthétique et de la coiffure. Lors de deux tables rondes, les participants ont aussi échangé sur des solutions pour valoriser les formations délivrées par le RSMA-Pf, dans l’optique de favoriser l’évolution des volontaires stagiaires.