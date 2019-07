Qui succèdera à Enrique Ariitu ?

Parole à Lionel Teihotu, président de la fédération tahitienne de surf :



Quelques mots sur la compétition junior ?



« Lorsqu’on a vu s’inscrire Eimeo, jeune surfeur de Teahupo’o, on savait qu’il allait être un des favoris. Il s’est finalement imposé sans contestation possible. Dès le début de la finale, il a eu la plus grosse vague de la série, impossible pour Erwan Figuri de rivaliser. C’est une belle victoire pour lui. Du côté de l’organisation, cela s’est bien passé, on a eu des vagues d’1m50 appropriées à cette catégorie. »



Les conditions sont bonnes pour enchainer avec le Taapuna Master ?



« Nous sommes actuellement sur place, on remercie au passage tous les membres du Taapuna Surf Club. Les vagues arrivent progressivement. Nous sommes cette année au parc Vaipoopoo et non plus à Orohiti. On a décalé au mois de juillet, il fait un peu plus froid que d’habitude, mais on est bien. Merci aux pêcheurs de Vaipoopoo qui nous permettent d’utiliser leur ponton. On est prêts à lancer la compétition avec les bodyboardeurs ce jeudi puis avec les surfeurs vendredi. » Propos recueillis par SB