

Qui seront les visages du futur marché de Punaauia ?

Tahiti, le 19 août 2025 - Ce mardi matin, la commune de Punaauia a posé la première pierre de son futur marché dominical, attendu depuis plusieurs années par les habitants comme par les commerçants. L’événement, marqué par des prestations culturelles et le discours du tāvana Simplicio Lissant, a rassemblé les futurs exposants sélectionnés sur dossier. Producteurs, artisans, pêcheurs ou encore entrepreneurs innovants : tous se préparent à donner vie à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Rencontre avec quelques-uns d’entre eux.

Les pêcheurs locaux



Pascal, pêcheur de Punaauia bien connu des riverains, voit dans ce marché une victoire collective. “Les commerçants se battent depuis longtemps pour ce projet. Ce sera très utile pour la commune.” Mais l’homme de mer reste lucide : convaincre les vendeurs installés au bord des routes ou les maraîchers de Taravao de rejoindre l’aventure ne sera pas simple. “Le prix sera la clé. Il faudra négocier, discuter avec la commune, trouver un vrai terrain d’entente. Sinon, le marché aura du mal à fonctionner”, prévient-il. Pour lui, l’avenir du site dépendra de la capacité à attirer une offre diversifiée et accessible, gage d’un marché vivant et durable.

La vanille primée



Mareva Lo-Sam-Kieou et son mari Carlos, fondateurs de Manutea Vanille, ont déjà conquis Paris. Leurs gousses de Tahaa ont décroché deux médailles d’or au Concours général agricole en 2022 et 2024. Pourtant, c'est à Punaauia qu'ils possèdent leur atelier de transformation. Habitués des salons, en Polynésie mais pas seulement, ils feront leurs premiers pas dans un marché local grâce à Punaauia. “L'idée du marché est géniale. À Papeete, se garer est compliqué, alors qu’ici, il y aura des parkings. Je suis très contente de pouvoir exposer ici”, confie Mareva.



Les artisanes, chacune son univers



Marine et Mareva partageront un stand commun. La première fabrique des savons, baumes à lèvres et autres cosmétiques naturels, tandis que la seconde s’est spécialisée dans la gravure au laser sur bois. “Je participe déjà au marché du terroir, donc ce marché sera dans la continuité”, souligne Marine. Un peu plus loin, Arielle présentera ses bougies artisanales. Pour elle aussi, le projet est une opportunité précieuse : “C’est une chouette idée. Cela nous donne un point de vente régulier. Comme je n’ai pas de boutique, ce sera un lieu de rendez-vous fixe.” Trois artisanes, trois approches différentes, mais le même enthousiasme à l’idée de rejoindre la nouvelle aventure.

Les viandes fumées made in Punaauia



Avec leur fumoir texan importé des États-Unis, Mike Maamaatuaiahutapu et Hirinui Teriierooiterai-Tiroitre veulent introduire une spécialité encore rare à Tahiti. Appelé en anglais “offset smoker”, ce barbecue permet de fumer de la viande, du poisson ou des légumes grâce à une cuisson indirecte, offrant ainsi des saveurs inédites au public polynésien. Sous le nom de Layback Barbecue, le couple propose des viandes fumées – porc, poulet, voire porcelets entiers – déjà testées lors de prestations privées. “On cuisine chez les particuliers, notre fumoir est sur remorque, ça fait une animation et les viandes sont toujours de bonne qualité”, assure Mike. Installés à Punaauia, ils voient dans ce marché un véritable tremplin pour se faire connaître, alors que leur activité n’a officiellement démarré qu’en février dernier.



Le bio prend racine



À la tête de Nect’art Design 2.0, première pépinière certifiée bio de Polynésie, Isabelle cultive avec passion des plants maraîchers et aromatiques. Basée à la Presqu’île, elle participe déjà au marché du terroir de Punaauia depuis plusieurs mois. “Je trouve que c’est une très belle initiative. Ce marché va favoriser les échanges et faire découvrir des nouveautés aux gens”, se réjouit-elle. Présente chaque dimanche, elle y proposera des plants certifiés bio, fruits d’un travail de trois ans et demi. “C’est une belle aventure, très intéressante. Nous sommes super optimistes”, conclut-elle avec le sourire.

Qu’en est-il des vendeurs installés au bord des routes ? Seront-ils obligés de rejoindre le futur marché dominical ?



Simplicio Lissant, maire de Punaauia : “Nous avons lancé un appel à tout le monde et je leur ai conseillé de venir s’installer sur ce site. Aujourd’hui, il s’agit d’un marché dominical, nous avançons donc de manière progressive, afin de ne pas fragiliser l’économie du projet. Mais je suis convaincu qu’à terme, nous pourrons évoluer vers une ouverture quotidienne. Dans ce développement, je souhaite inviter tous ceux qui vendent au bord des routes, parfois sur des emplacements dangereux, à nous rejoindre ici dans un lieu sécurisé, doté de parkings pour les clients. Cela garantira aussi de meilleures conditions d’hygiène, avec des infrastructures adaptées, notamment pour les pêcheurs. Bien sûr, cela suppose des discussions : sur la route, l’emplacement est gratuit, tandis qu’un marché a des frais de fonctionnement. Mais la commune fera tout pour limiter ces coûts, afin de favoriser le circuit court et proposer aux habitants des produits locaux de qualité, à un prix abordable.”



Le marché de Punaauia en chiffres

Le marché municipal de Punaauia vous accueillera chaque dimanche de 5 à 11 heures dès la fin de l’année 2025

50 stands dont deux “éphémères” pour des produits de saison comme les oranges du plateau de Tamanu

3 135 m2 d’espace de vente et de restauration

49 places de parking + un parking de 100 places à 50 mètres (parking de la mairie)

55 millions de francs de travaux (sur fonds propres)

