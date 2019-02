Qui seront les futurs représentants de charme de Paea ?

PAEA, le 4 février 2019 - L'élection de Miss et Mister Paea se tiendra au boulodrome de Paea, le 6 avril. Les dix premiers candidats seront présentés à la presse samedi, lors d'une conférence de presse. La dernière élection de beauté sur Paea s'est tenue en 2016 avec le sacre de Mehealani Tepou et Alma Hauata, respectivement Purotu Nui et To'a Nui.



Trois ans après la dernière élection de beauté, Paea élira sa nouvelle reine de beauté et son nouveau " To'a Nui ", le 6 avril au boulodrome.



Les visages des premiers candidats aux titres de " Purotu Nui " et " To'a Nui " seront dévoilés samedi, lors d'une conférence de presse qui se tiendra à la mairie de Paea.



Le comité organisateur présentera également le thème de cette élection ainsi que les différents passages prévus pour l'occasion.



Les derniers représentants de charme de Paea ont été élus en 2016. Il s'agissait de Alma Hauata, " To'a Nui " et Mehealani Tepou, " Purotu Nui ", celle-ci a décroché aussi le titre de Miss Heiva 2016, quelques mois plus tard.