Qui remportera le Tiare Award de l'artiste masculin de l'année ?

Tahiti, le 4 mars 2022 - Les votes pour la Tiare Music Awards 2022 sont lancés ! Découvrez les nommées de la catégorie artiste masculin de l'année.



Plus de trente artistes ont été retenus pour le Tiare Award de leur catégorie. Naturellement, après les artistes féminines, c'est au tour des artistes masculins d'être présentés. Talentueux et doués, Aremistic, Eto, Nohorai Temaiana, Sheyn et Silvio Cicero comptent sur la fidélité de leurs admirateurs afin de décrocher le fameux trophée.



Pour rappel, les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.



Votez dès à présent pour votre artiste masculin de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de



Découvrez la liste des nommés de la catégorie

Aremistic

Influencé par les arts polynésiens de la musique et de la danse, Aremistic a choisi de suivre son rêve et devenir auteur-compositeur. Après ses études en Nouvelle-Zélande, le chanteur revient sur ses terres natales et redouble d'efforts pour concrétiser son projet. Son single "Better Man" retentit sur toutes les ondes radios de la Polynésie et enflamme la toile. Sa carrière est lancée !

Eto

En 2015, Eto sort de l'anonymat après publication de ses titres "Tō ‘oe Parataito" et "Nātura". Il se qualifie pour participer à "La nouvelle star 2017" où il termine 13ème du concours. Néanmoins, il témoigne d'en être ressorti "grandi et satisfait". Très prochainement, le chanteur prévoit de sortir son nouveau single "Naviguons", qui raconte la recherche de l'île parfaite.

Nohorai Temaiana

Révélé au grand public lors du Hura Tapairu 2017 avec sa composition "To'a Marama" pour le groupe Tamariki Poerani, Nohorai Temaiana continue de captiver les ondes locales de sa voix suave et de sa guitare. À ce jour, il compte de nombreux succès locaux tels que "Rei a varua" ou encore "Marama".

Sheyn

Sheyn n'est pas un novice en musique. Il débute sa carrière à tout juste 18 ans mais décide de prendre du recul pour se focaliser sur sa vie personnelle. Aujourd'hui, Sheyn n'est pas seulement artiste mais aussi entrepreneur. En 2020, avec la parution de son clip "Tout doucement", vu 500 000 fois sur Youtube, il confirme son retour sur la scène musicale.

Silvio Cicero

Diplômé de la Los Angeles Music Academy, Silvio Cicero est un as de la guitare. Sa ballade "Here Faito Ore" charme les ondes de la Polynésie et lui vaut une place au côté des grands noms de la musique locale.



Rédigé par Lana Chaine le Vendredi 4 Mars 2022 à 14:11 | Lu 100 fois