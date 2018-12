Quels projets pour "nos personnes à la rue" ?

Cette question au gouvernement, a donc été l'occasion pour Isabelle Sachet d'énumérer les nombreux projets à venir en matière d'accueil et d'orientation des personnes à la rue. D'abord la modernisation et la réhabilitation du centre de jour situé à Vaininiore. "Y seront proposés un accès aux douches et produits d’hygiène, mais également un accès aux droits et un véritable accompagnement dans la détermination d’un projet d’insertion", a expliqué la ministre.



Ensuite cette dernière a évoqué le projet, "d'un centre d’hébergement d’urgence, accueillant un public mixte, majeur, à la nuitée dans le cadre d’une prise en charge individuelle pendant laquelle une ébauche de projet de réinsertion sera entamé." Ce centre viendrait alors remplacer celui de Tipaerui qui présente quelques difficultés au niveau de la salubrité.



Autre piste présentée celle du centre d’hébergement et de réinsertion sociale. "Il s’agit cette fois d’une prise en charge individuelle et collective destinée à mettre en œuvre le projet de réinsertion par la formation et le travail en collectif. Nous serions là dans le cadre d’une construction nouvelle", a insisté Isabelle Sachet.



Et dernier projet présenté par la ministre, celui du village communautaire "accueillant le public SDF en marge de la société pour une durée illimitée jusqu’à restauration complète de l’autonomie dans le cadre d’une construction nouvelle sur un terrain probablement situé dans la commune de Hitia’a", a-t-elle détaillé. Puis de poursuivre, "le projet consiste à une prise en charge collective étayée sur le plan social et professionnel durant laquelle seront dispensées des formations sur fond d’éco-gestion : fa’a’apu, recyclage, autosuffisance."



Le temps nous dira désormais si ces différents projets verront le jour dans les mois ou les années à venir.