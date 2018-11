Les squats qui inquiètent les autorités

Miri, et Honoarii vivent dans ces conditions depuis quelques semaines avec huit autres membres de leur famille. Elles témoignent, "on vivait avant dans un appartement en face du Kikiriri. Mais le nouveau propriétaire nous a expulsés parce qu'il voulait rénover l'immeuble (…) Nous avons fait aussi une demande auprès de l'OPH pour obtenir un logement. Et donc en attendant on s'est installé ici. On s'était d'abord mis plus à côté de la piscine, mais la police municipale de Papeete nous a priés de nous installer plus loin vers Faa'a, comme elle l'a fait avec d'autres personnse. C'est ce qu'on a fait, et on a fini notre petite baraque dimanche dernier."



Pour autant Honoarii et Miri ne semblent pas plus inquiètes que ça vis-à-vis de leur situation très précaire. "On vit à la locale", confie la seconde nommée. Avant d'ajouter, "on ne manque de rien. Pour l'eau on va la chercher au skate parc à Tipaerui. On a du gaz, une petite gazinière pour faire à manger, et des matelas pour dormir. Les gens quand ils passent à proximité nous saluent, et nous n'avons pas de problème."