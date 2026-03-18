

Quels changements avec le nouveau pôle de santé mentale de Tahiti ?

Tahiti, le 7 avril 2026 - Attendu depuis plus de quinze ans, le pôle de santé mentale (PSM) a été inauguré par le centre hospitalier de la Polynésie française ce mardi 7 avril. Les praticiens doivent déménager dans leurs nouveaux locaux la semaine prochaine.



Le 15 avril, le tout nouveau pôle de santé mentale (PSM), collé au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à Tahiti, accueillera ses premiers patients. Cette nouvelle infrastructure a pour objectif de mieux accompagner les personnes en souffrance psychique et de répondre à l’augmentation préoccupante des tentatives de suicide, et de prévenir les suicides, souvent perpétrés dans l’ignorance.



Le pôle de santé mentale de Taaone voit donc enfin le jour. À l’origine, la gestion de ce pôle devait être confiée au Fare Tama Hau, qui assure déjà le suivi des enfants et adolescents en souffrance. Finalement, la direction a été confiée au CHPF, centralisant la prise en charge au sein d’une structure existante. La première pierre avait été posée en 2016, mais le chantier a connu de nombreux contretemps.



Dans un premier temps, l’unité de pédopsychiatrie va déménager avec un effectif constant. Par la suite, l’ouverture des consultations d’addictologie devrait voir le jour “dans quelques mois”, ainsi que des unités d’hospitalisation, notamment pour soigner les addictions à l’ice avec “138 lits et places disponibles”.



Le projet architectural du pôle de santé mentale s’organise autour de trois bâtiments : le bâtiment A sera destiné à l’hospitalisation psychiatrique pour adolescents et adultes, ainsi qu’à l’hospitalisation toxicologique. Le bâtiment B regroupe les consultations et les salles de soins, tandis que le bâtiment C accueillera le centre d’aide médico-sociale. 127 places de stationnement sont prévues pour les patients et les professionnels. Le coût des travaux représente 4,8 milliards de francs.



Au second semestre 2026 ouvriront les unités d’hospitalisation en addictologie et en pédopsychiatrie. Enfin, la réhabilitation et la reconfiguration du bâtiment Jean Prince, où sera logée l’unité de psychiatrie adulte, sera conduite de 2027 à 2029.



Déjà “victime de son succès”



Si la création d’infrastructures modernes est un facteur essentiel, elle ne suffit pas à assurer le bon fonctionnement du pôle. Les professionnels de santé doivent être au rendez-vous pour que le PSM prenne réellement vie. Le service reçoit désormais un grand nombre de candidatures et semble presque “victime de son succès”, indique le docteur Julien Testart, chef du département de psychiatrie du CHPF et du PSM. “Il y a deux ans, le recrutement était beaucoup plus difficile, mais la dynamique créée par le nouveau pôle attire davantage de professionnels. Les infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées aux besoins des patients contribuent à cette attractivité et donnent envie aux équipes de rejoindre le projet”, poursuit le médecin.



Lors de l’inauguration, une visite a permis aux acteurs du projet et aux élus de constater l’état des lieux, avec des bureaux encore vides. Selon les responsables de la mission, “les équipes arriveront avec leur matériel lundi 13 avril”. Pour Julien Testart, ce pôle représente bien plus qu’une simple infrastructure : “Il va émerger quelque chose de profondément bon, quelque chose de profondément juste. Un lieu de soins, un lieu de rencontres, un lieu de transformation. Un lieu où chaque jour, modestement, nous tenterons de faire circuler un peu plus de souffle.”



Au premier étage, quatre salles d’activités permettront de proposer des soins diversifiés avec des outils psychiatriques adaptés. L’objectif est de renforcer “le maillage et les compétences des équipes”, tout en offrant aux patients des espaces adaptés à leur développement et à leur réinsertion. Les salles incluent une salle polyvalente, une salle multisensorielle, une salle de musique et une salle de “patouille” destinée aux ateliers créatifs. Une piscine sera également accessible au rez-de-chaussée, permettant la mise en place d’activités thérapeutiques variées.



Le PSM s’inscrit dans le cadre du schéma du Pays 2025-2035, où le budget consacré à la santé mentale représente un coût de plus de 2 milliards de francs par an, un budget qui a doublé en cinq ans et qui prévoit de renforcer les tournées de santé mentale dans les archipels, de créer un réseau d’écoute structuré autour du harcèlement, de soutenir les dispositifs d’hébergement post-cure pour les jeunes sortant de soins liés aux addictions, et de constituer un comité chargé de produire des supports de prévention sur le harcèlement. Le pôle a été sécurisé avec une zone clôturée, un îlot central et des espaces verts. Un bâtiment sera également dédié à l’accueil des familles et à la tenue de permanences associatives.



Le pôle de santé mentale du CHPF offrira, petit à petit, à la fois des infrastructures modernes, des outils thérapeutiques et un grand projet au long terme.





Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 7 Avril 2026 à 19:19 | Lu 598 fois



