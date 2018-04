Quelques informations utiles au sujet des Territoriales

PAPEETE, 19 avril 2018 - Le premier tour de scrutin des élections territoriales est programmé ce dimanche en Polynésie française. Il s'agit d'un scrutin plurinominal proportionnel de liste avec prime majoritaire.



Dimanche 22 avril, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures dans la plupart des communes polynésiennes, pour le premier tour des Territoriales 2018.



Des dérogations pour une fermeture à 19 heures ont cependant été données aux communes de Arue, Faa’a, Papara, Taiarapu-Est, à Tahiti, à la commune de Taputapuatea, Raiatea, à Rurutu, aux Australes ainsi qu’aux Marquises à Nuku Hiva et Ua Pou. C’est à Bora Bora que les derniers bureaux de vote fermeront, à 20 heures.



Dans les communes de plus de 1000 habitants, les électeurs ont l’obligation de présenter un justificatif d’identité, pour voter : permis de conduire ; carte nationale d'identité ; passeport ; carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ; carte d'identité de fonctionnaire de l’Etat ; carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires ; carte vitale avec photographie.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, la vérification de l’identité peut être demandée à la présentation de la carte électorale.



Au 1er mars 2018, 205 625 électeurs sont recensés par les 237 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française.



La collectivité est rassemblée, depuis la loi organique de 2011, dans une circonscription unique, découpée en huit sections territoriales. L’importance démographique de ces sections est variable : 51 570 électeurs sont inscrits dans la 1ère section des îles du Vent (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao) ; 61 656 dans la 2e section des IDV (Mahina, Hitia’a o te Ra, Presqu’île, Teva i Uta, Papara, Paea) ; 37 015 dans la 3e section des IDV (Punaauia, Faa’a) ; 28 350 dans la section des îles Sous-le-vent ; 7 945 dans la section Tuamotu-Ouest ; 6 044 dans la section Tuamotu-Est Gambier ; 7 315 dans la section des Marquises ; 5 730 dans la section Australes.



L’enjeu des élections territoriales 2018 est le renouvellement, jusqu’en mai 2023, des 57 représentants qui siègent au sein de l’assemblée de la Polynésie française, troisième institution du Pays. S’ils sont en charge du travail législatif et réglementaire au sein de la collectivité, ce sont les représentants de l’assemblée qui élisent le président du Pays, chef de l’exécutif.



Sur les 57 sièges de l’assemblée, 13 sont réservés à la 1ère section des îles du Vent, 13 à la seconde, 11 à la troisième, huit pour la section des îles Sous-le-vent, et trois sièges pour chacune des quatre sections des autres archipels.



Une prime majoritaire de 19 sièges (le tiers) est donnée à la liste qui sort gagnante de ce scrutin. Les 38 restants sont attribués en fonction d’une répartition proportionnelle.



L’élection doit se dérouler en deux tours, sauf si une liste obtient plus de 50 % des suffrages exprimés ce dimanche. Dans le cas contraire, seules les listes créditées de plus de 12,5 % des suffrages exprimées ont la capacité d’être candidates au second tour de scrutin, dimanche 6 mai.



A compter de samedi 21 avril, zéro heure, sont interdits : la distribution de bulletins, circulaires et autres documents, notamment de tracts ; la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale ; l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour une liste de candidats.



Le jour du scrutin, dimanche 22 avril, sont interdits : la distribution de bulletins, circulaires et autres documents ; la diffusion au public de résultats partiels ou définitifs, par quelque moyen que ce soit, avant la fermeture du dernier bureau de vote.



Il est en outre interdit, le jour du scrutin, d'exhiber des drapeaux, oriflammes et bannières dans l'enceinte et à moins de 1,5 mètre des abords des centres de vote.