Quelles règles pour la fin de campagne des territoriales

Tahiti, le 27 avril 2023 – La campagne des territoriales s'arrête officiellement samedi, mais les règles du code électoral imposent plusieurs restrictions sur la communication des candidats dès vendredi soir à minuit.



Le haut-commissariat a rappelé jeudi matin les règles de fin de campagne électorale pour les élections territoriales. Officiellement, la campagne pour le second tour des élections qui aura lieu le dimanche 30 avril prendra fin le samedi 29 avril au soir à minuit. Toutefois, dès le vendredi 28 avril au soir, à partir de minuit, conformément à l'article L 49 du code électoral, il sera interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; tenir une réunion électorale.Les bureaux de vote ouvriront dimanche à 8 heures et fermeront entre 18 et 20 heures . Ce qui signifie que les premiers résultats provisoires issus du dépouillement des premiers bureaux de vote à avoir été dépouillés ne pourront être diffusés qu'à partir de 20 heures dimanche soir. Et l'amende en cas de communication au public d'un résultat avant cette heure précise est salée, puisqu'elle s'élève à 9 millions de Fcfp.

