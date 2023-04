Territoriales : Les derniers bureaux de vote fermeront à 20 heures

Tahiti, le 25 avril 2023 – Les bureaux de vote pour le second tour des élections territoriales, dimanche, seront ouverts entre 8 et 18 heures, à l'exception de neuf communes qui fermeront leurs bureaux à 19 heures et trois qui les fermeront à 20 heures. Les premiers résultats ne seront donc connus qu'à partir de 20 heures, dimanche soir.



Le haut-commissariat a diffusé ce mardi les horaires d'ouverture des 261 bureaux de vote pour les 48 communes de Polynésie, pour le second tour des élections territoriales qui se déroule ce dimanche 30 avril. Les électeurs sont appelés aux urnes entre 8 et 18 heures. Douze communes ont cependant demandé une dérogation pour fermer leurs bureaux plus tard. Ainsi les bureaux de vote de Mahina, Paea, Papeete, Punaauia, Taputapuātea, Uturoa, Rurutu, Ua Pou et Rikitea fermeront à 19 heures. Et contrairement au premier tour, trois communes ont demandé à fermer leurs bureaux à 20 heures. Il s'agit des communes de Faa'a, Taiarapu-Est et Bora Bora. Les résultats des élections, même partiels, ne pouvant être communiqués qu'après la fermeture du dernier bureau de vote, les premières tendances de la soirée électorale ne seront connues qu’à partir de 20 heures, dimanche soir.