Quelles perturbations prévues jeudi

Tahiti, le 17 janvier 2023 – L’intersyndical des fonctionnaires d’État a appelé à la grève suite à la présentation de la réforme des retraites. Plusieurs perturbations sont attendues jeudi, notamment dans les établissements scolaires.



De nombreuses perturbations sont déjà prévues pour la journée de jeudi, notamment dans le milieu scolaire. A Papeete, plusieurs écoles ont annoncé leur fermeture, comme les écoles primaires de Heitama, Raitama, Tamanui et Ui Tama. Même constat pour les écoles élémentaires et les groupes scolaires Paofai, Pinai, Taimoana, To’ata, Hiti Vai Nui, Vaitama et Mamao/Tamatini qui ont eux aussi annoncé qu’ils seraient fermés jeudi. Le lycée Paul-Gauguin a également prévenu les parents d’élèves que “certains cours seront susceptibles d’être supprimés” et que l’internat, le repas du midi ou encore la navette vers la gare maritime ne seraient pas “assurés”. Des perturbations au niveau de l’aviation civile, des douanes, de la police et des services pénitentiaires sont également attendues.