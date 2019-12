Quelles mesures pour vraiment développer l’emploi ?

"En Polynésie, c’est la question du SMIG qui m’apparaît centrale"



Que dit la science économique sur l'instauration par la loi d'une préférence nationale à l'embauche ?

"Chaque pays ou territoire peut avoir des préférences collectives qui lui sont propres. Réserver des emplois aux locaux est un choix collectif. La science économique n’a rien à dire sur ce point, elle peut juste en indiquer les conséquences éventuelles. Par définition, la préférence nationale va "aider" les locaux qui pourront accéder à des emplois dont ils n’auraient pas bénéficié sans cette loi. Mais l’impact global sur l’économie risque au final d’être négatif simplement parce que la préférence nationale ne sélectionne pas forcément les meilleurs pour un poste de travail donné. Les précautions du style "à compétence ou expérience égale" sont illusoires. Il y a très souvent des caractéristiques cachées (amabilité, prestance, sens du contact, empathie, etc.) que seul l’employeur peut observer et qui ne se reflètent pas dans les diplômes ou l’expérience."



Quel serait l'effet de l'instauration d'une assurance chômage sur un territoire qui n'en a encore aucune ?

"Les études internationales sur le sujet montrent qu’accroître les indemnités chômage et/ou la durée d’indemnisation a tendance à augmenter le chômage. Les magnitudes peuvent varier d’un pays à l’autre, mais le sens des effets est clair. Si l’on se réfère donc à nos connaissances sur le sujet, introduire une assurance chômage sur un territoire qui n’en a pas aura pour conséquence d’accroître le chômage. Néanmoins cette tendance peut être contrecarrée par l’instauration d’un accompagnent des demandeurs d’emplois et, surtout, par un système de sanctions crédibles (suppression de tout ou partie des allocations) lorsque les chômeurs ne font pas d’efforts de recherche suffisants ou rejettent les emplois qui leurs sont proposés. On trouve ce système dans les pays du nord de l’Europe comme le Danemark ou la Suède."



Comment expliquer que le taux de chômage soit si élevé en Polynésie, malgré un des PIB/habitant les plus élevés du Pacifique, sans minimas sociaux ni assurance chômage ?

"C’est vrai qu’a priori, cette situation semble paradoxale. Une explication possible est que les minimas sociaux ou l’assurance chômage ne sont qu’un aspect du fonctionnement du marché de l’emploi, et pas forcément le plus essentiel pour la Polynésie française. J’aurais tendance à privilégier un facteur très classique, à savoir le coût du travail et surtout le coût du travail pour les emplois les moins qualifiés. C’est donc la question du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui m’apparaît centrale. Pour une économie qui a une productivité moindre et un PIB/tête nettement plus faible qu’en métropole, le SMIG atteint un niveau particulièrement élevé. Cela ne peut que décourager les embauches dans de nombreux secteurs et probablement dans des proportions importantes. Baisser un peu le SMIG serait une solution, mais les partenaires sociaux vont évidemment s’y opposer. Le pouvoir d’achat pourrait néanmoins être soutenu par des mesures comme la Prime d’activité qui existe en métropole et qui consiste en des transferts de l’État pour lutter contre la pauvreté. De la sorte, on pourrait ne pas alourdir le coût du travail pour les entreprises et maintenir le pouvoir d’achat des salariés peu qualifiés."