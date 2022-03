Quel tube sera sacré chanson de l'année aux Tiare Music Awards 2022 ?

Tahiti, le 2 mars 2022 - Les Tiare Music Awards 2022 sont lancés ! Découvrez les nommés dans la catégorie chanson de l'année.



Les nommés pour les Tiare Music Awards ont été annoncés mardi. Pour cette première édition du concours, ce ne sont pas les charts, mais le public qui déterminera la chanson gagnante. Il est dès à présent possible de voter par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de



Pour cette première édition, cinq chansons, toutes aussi entraînantes que variées, ont été sélectionnées pour prétendre au Tiare Award de la chanson de l'année. Les artistes ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM. Le but est de récompenser l'unique chanson qui a su toucher le cœur des auditeurs polynésiens.

Voici la liste des nommés pour la chanson de l'année.



Voici la liste des nommés pour la chanson de l'année.

DJ Harmelo, Jade L & Ghetto - "Mets ton masque" Avec “Mets ton masque”, DJ Harmelo est le premier de la liste. Ce mix, réalisé en collaboration avec le ministère de la Santé, invite les jeunes à plus de respect dans l'application des gestes barrières.

“Mets ton masque, un mètre de distance, mains sur les hanches et vas-y danse, danse, danse”

Sissa-sue O'kota'i – "Tarivera" Célèbre groupe de musique locale, Sissa-sue O'kota'i compte de nombreux succès musicaux telles que “Hotu Painu” ou “Faarii mai na”. Le groupe est nommé pour leur chanson “Tarivera”, qui conte la beauté d'un voyage en pirogue et rappelle les origines paumotu des membres du groupe.

“Nana ko, nana ko, nana ko te vaka tere. Ehu ehu te miti faka ohu”

Manuhei Tehahe – "Te here a ti'a hia" Passionné de musique, Manuhei Tehahe chante la douleur d'un amour impossible.

“Ua ma'ama'a roa hia vau ia oe, aita ra ho'i te here e ti'a hia”

La Team Mataroa – "Te Himene Mataroa " Projet musical lancé en 2020 par Teiva LC, la Team Mataroa se mobilise et chante pour les familles polynésiennes. Cet “hymne de l'espoir” a été composé spécialement pour l'édition du Noël des Solidarités en 2020, avec la mise en lumière de thèmes comme le partage ou encore l’espoir d’un avenir plus prometteur.

“Ua hora tō’u hoa, ’ua tae te taime. A ti’aturi noa na ā”

Irma Purotu & Jimmy Teriihoania – "Te mau aito nui e" C'est la première fois qu'Irma et Jimmy collaborent sur un titre. Ensemble, ils rendent hommage aux soldats polynésiens engagés en métropole et témoignent de l'immense tristesse des familles tahitiennes.

“Himene fa'ateni no 'outou e te mau 'aito”

Les nommés pour les Tiare Music Awards ont été annoncés mardi. Pour cette première édition du concours, ce ne sont pas les charts, mais le public qui déterminera la chanson gagnante. Il est dès à présent possible de voter par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1 jusqu'au 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à 18 heures.Pour cette première édition, cinq chansons, toutes aussi entraînantes que variées, ont été sélectionnées pour prétendre au Tiare Award de la chanson de l'année. Les artistes ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM. Le but est de récompenser l'unique chanson qui a su toucher le cœur des auditeurs polynésiens.Voici la liste des nommés pour la chanson de l'année.Voici la liste des nommés pour la chanson de l'année.Avec “Mets ton masque”, DJ Harmelo est le premier de la liste. Ce mix, réalisé en collaboration avec le ministère de la Santé, invite les jeunes à plus de respect dans l'application des gestes barrières.“Mets ton masque, un mètre de distance, mains sur les hanches et vas-y danse, danse, danse”Célèbre groupe de musique locale, Sissa-sue O'kota'i compte de nombreux succès musicaux telles que “Hotu Painu” ou “Faarii mai na”. Le groupe est nommé pour leur chanson “Tarivera”, qui conte la beauté d'un voyage en pirogue et rappelle les origines paumotu des membres du groupe.“Nana ko, nana ko, nana ko te vaka tere. Ehu ehu te miti faka ohu”Passionné de musique, Manuhei Tehahe chante la douleur d'un amour impossible.“Ua ma'ama'a roa hia vau ia oe, aita ra ho'i te here e ti'a hia”Projet musical lancé en 2020 par Teiva LC, la Team Mataroa se mobilise et chante pour les familles polynésiennes. Cet “hymne de l'espoir” a été composé spécialement pour l'édition du Noël des Solidarités en 2020, avec la mise en lumière de thèmes comme le partage ou encore l’espoir d’un avenir plus prometteur.“Ua hora tō’u hoa, ’ua tae te taime. A ti’aturi noa na ā”C'est la première fois qu'Irma et Jimmy collaborent sur un titre. Ensemble, ils rendent hommage aux soldats polynésiens engagés en métropole et témoignent de l'immense tristesse des familles tahitiennes.“Himene fa'ateni no 'outou e te mau 'aito”

Rédigé par Lana Chaine le Mercredi 2 Mars 2022 à 17:26 | Lu 89 fois