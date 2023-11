Quel avenir pour les employés des Sofitel de Bora Bora ?

Bora Bora, le 23 novembre 2023 - La mise en liquidation judiciaire des deux hôtels Sofitel de Bora Bora a été prononcée par le tribunal de commerce le 23 octobre dernier après le rejet de six propositions de reprise, dont celle du groupe Arkan Hermes Centauri. Si le Sefi s’est déplacé en nombre la semaine dernière pour aider au reclassement de leurs 61 employés, celui-ci reste pour le moins incertain, tout comme le versement des salaires impayés et des indemnités de licenciement.



La fermeture en 2020 des hôtels Sofitel Marara Beach et Sofitel Private Island de Bora Bora, en raison de la crise du Covid-19, a marqué l’arrêt du travail pour leurs salariés. Depuis, ces derniers oscillent entre espoir et désillusions. Les six propositions de reprise présentées devant le tribunal de commerce ont été pour eux autant de perspectives de retour à l’emploi, sans cesse déçues. L’annonce de la liquidation judiciaire des deux hôtels le 23 octobre est venue mettre un terme à leurs espoirs de retravailler sur les lieux. C’est un choc brutal pour ces personnes attachées à leurs hôtels qui n’ont plus exercé d’activité depuis trois ans et qui s’interrogent sur leur capacité à retrouver un emploi.



“Quand j’ai appris la liquidation judiciaire, je n’avais pas trop le moral”, nous confie une employée en restauration. À 50 ans, elle espère pouvoir retrouver un travail dans sa branche et même pouvoir se réorienter comme cheffe de rang ou en pâtisserie. “Depuis février 2023, nous attendons une réponse du tribunal de commerce qui puisse nous rendre l’espoir, sans résultat”, déclare Tania Vahimarea, représentante du personnel, lassée, comme les autres employés, des revirements successifs autour de la reprise des hôtels.



Si certains d’entre eux ont déjà trouvé du travail ailleurs, les salariés des deux complexes hôteliers n’abandonnent pas le combat pour toucher les arriérés des salaires non versés depuis juillet 2022 ainsi que les indemnités de licenciement. Le liquidateur mandaté par le tribunal de commerce doit trouver plusieurs milliards pour payer les créanciers des Sofitel. Or, l’état dégradé des hôtels rend très compliquée la récupération des sommes dues par Frederick Grey, l’homme d’affaires samoan propriétaire des Sofitel. Rien ne garantit donc que les employés puissent toucher l’argent qui leur revient.



L’espoir de retrouver un emploi avec le Westin



Afin d’aider les anciens employés à retrouver un travail, le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles s’est rendu la semaine dernière durant deux jours à Bora Bora. “Nous sommes là pour accompagner les employés des Sofitel à faire le point sur leurs compétences et leurs qualités humaines, afin de les mettre en valeur”, précise Vaitia, conseiller au Sefi. La visite du service de l’emploi avait également pour objectif de préparer les “job dating” prévus par les responsables ressources humaines du Westin, fin février prochain à Bora Bora. En effet, l’ouverture prochaine de l’hôtel Westin apparait comme une véritable aubaine, l’établissement étant d’ores et déjà à la recherche de 330 employés dans tous les domaines.



Les 32 employés des Sofitel présents lors de ces deux jours ont déjà pu s’inscrire pour postuler aux emplois proposés par le groupe hôtelier. Leurs CV actualisés lors des ateliers proposés par les Sefi seront transmis au Westin par le service de l’emploi lui-même. Reste qu’ils ne seront pas prioritaires sur les postes et que le Westin reste seul décisionnaire de leur embauche. Le groupe a cependant promis que 75% des postes proposés seraient dévolus à de la main-d’œuvre originaire de Bora Bora. Des rencontres avec les personnes de Raiatea et Tahiti intéressées par les postes proposés auront également lieu. Si le Westin compte privilégier l’emploi local, il reste que le retour à l’emploi pour ces personnes passe par une période de stages obligatoires d’un an et surtout une confiance en soi à reconquérir après tant de désillusions.