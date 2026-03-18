

Que la Force soit avec vous... à Taravao

Tahiti, le 13 avril 2026 – C’est une anecdote insolite qui n’a pas échappé aux fans de Star Wars du Fenua : une pancarte à l’effigie de Yoda est apparue sous le panneau d’une servitude portant le nom de Georges Lucas. Ce “clin d’œil” d’un imprimeur de Taravao est accueilli avec “joie et fierté” par le fils de l’homonyme polynésien du célèbre réalisateur américain. L’occasion pour Gérald Lucas de rendre hommage à son père infirmier, qui a servi à Bora Bora pendant la Seconde Guerre mondiale et terminé sa carrière à l’hôpital de Taravao.





“Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine...”. Nombreux sont ceux qui reconnaîtront le générique de Star Wars, qui résonne de façon insolite dans les rues de Taravao depuis le week-end dernier. Tandis que l’adressage touche à sa fin à Taiarapu-Est, le panneau d’une petite servitude située en face du marché, entre une pépinière et un ancien restaurant, intrigue.



“Aroā Georges Lucas”. Il n’en fallait pas plus pour stimuler la créativité de Bylie, imprimeur de la Presqu’île. Jeudi dernier, il a ajouté sous le panneau nominatif une seconde pancarte à l’effigie de Yoda, maître Jedi emblématique, en guise de “clin d’œil” au célèbre réalisateur de la saga de science-fiction. “Le jeu de mot était trop beau : ça a fait tilt quand je l’ai vu ! C’est un petit format de 30 ou 40 cm inspiré des décors pour les avant-premières de cinéma, simplement attaché avec des colliers en plastique. On espère que ce sera pris avec humour par les résidents”, confie le professionnel. Fan de Star Wars, il avait célébré les 30 ans de son entreprise en 2016 à coup de sabres lasers dans un film publicitaire. Le prochain épisode est en préparation pour cette année.





​Georges Lucas, infirmier engagé

“Que la Force – et le sourire – soit avec toi” : sur les réseaux sociaux, cette joyeuse initiative n’est pas passée inaperçue. Un joli coup de pub pour l’entreprise locale, qui permet au passage de mettre en lumière l’histoire de Georges Lucas, homonyme polynésien de la star de cinéma américaine. “Il est né en 1923 et il est décédé en 1995. Il était infirmier. Il a commencé sa carrière dans l’armée : pendant la Seconde Guerre mondiale, il était engagé à Bora Bora avec les Américains. Il a ensuite été affecté à Raiatea, puis à Huahine. Il a fini sa carrière à l’hôpital de Taravao”, confie son fils, Gérald Lucas, lui-même enseignant et infirmier à la retraite, co-fondateur du centre d’accueil pour adultes handicapés de Taravao à travers l’association Taatiraa Huma Tahiti Iti. “Je suis content que la servitude porte le nom de mon papa et des Lucas, une des grandes familles de Taravao. C’est mon petit-fils de 32 ans qui m’a expliqué la référence, que j’accueille avec joie et fierté pour mon papa. Quelque part, ça contribue à honorer sa mémoire”, poursuit-il.



Si le père de Gérald Lucas a vraisemblablement connu le succès de la première trilogie sortie entre 1977 et 1983, son fils garde en tête quelques personnages et la musique signée John Williams. Six autres films sont venus compléter l’œuvre principale entre 1999 et 2005, puis 2015 et 2019. Près de cinquante ans plus tard, la popularité de La Guerre des étoiles est intacte, entretenue par les studios Disney depuis le rachat de Lucasfilm en 2012 avec la réalisation de plusieurs films et séries dérivés. Le prochain rendez-vous en salles est prévu fin mai avec The Mandalorian and Grogu.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 13 Avril 2026 à 16:02 | Lu 1137 fois



