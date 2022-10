Quatre naufragés secourus à Punaauia

Tahiti, le 18 octobre 2022 - Les quatre naufragés d'une embarcation qui s'était retournée lundi matin sur la barrière de corail au large de Punaauia ont été secourus par l'hélicoptère Dauphin.



Lundi matin, un témoin a signalé au centre de secours en mer JRCC Tahiti qu'une embarcation était retournée sur la barrière de corail à Punaauia, avec quatre personnes à la mer qui ne réussissaient pas à rejoindre le rivage. Immédiatement, le JRCC a émis un "Mayday Relay" sur la zone et engagé une embarcation des sapeurs-pompiers. L’hélicoptère Dauphin, en exercice dans la zone au même moment, s’est aussitôt mis à disposition pour participer à l’opération de recherche et de sauvetage. En quelques minutes, les quatre personnes, dont l’une blessée légèrement à la tête, ont été hélitreuillées et déposées à terre où elles ont été prises en charge.