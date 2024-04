Quatre morts dans deux incendies dans des immeubles à Paris

Paris, France | AFP | mardi 30/04/2024 - Quatre personnes sont décédées dans deux incendies qui se sont déclarés dans la nuit de lundi à mardi dans deux immeubles distincts à Paris, a-t-on appris de sources policières et auprès du parquet de Paris.



Trois personnes ont été retrouvées mortes peu avant 08H00 dans un appartement sous les combles au 7e étage d'un immeuble situé boulevard des Italiens, dans le 2e arrondissement, au centre de la capitale.



Le feu "s'est déclaré à 04H37", les pompiers sont intervenus "en moins de dix minutes" et ont procédé "à un sauvetage très périlleux d’une personne qui logeait dans une chambre de bonne, par une fenêtre très étroite", a salué le préfet de police Laurent Nuñez lors d'un point presse. Au total, 180 soldats du feu ont été mobilisés.



Les trois victimes décédées "n'ont pas encore été identifiées" et la police judiciaire a été saisie pour déterminer les causes du feu qui s'est "essentiellement propagé par la cage d'escalier", a précisé le préfet de police.



Les victimes "n'ont pas pu sortir par la fenêtre à cause des barreaux anti-intrusion pour empêcher les cambriolages venant du toit", a rapporté à l'AFP le maire d'arrondissement Ariel Weil.



"Une dizaine d'autres personnes logées au même étage ont pu être sauvées par les pompiers intervenus par le toit", a ajouté l'édile.



Selon M. Weil et la source policière, la piste d'une fuite de gaz à l'origine de l'incendie est envisagée.



Par ailleurs, le préfet de police et le parquet de Paris ont ajouté qu'un autre incendie mortel était survenu vers 02H30 dans le 15e arrondissement, dans le sud-ouest de la capitale.



"Une personne âgée d’une soixantaine d’années a été retrouvée décédée, une autre est en urgence absolue et deux sont en urgence relative", a détaillé le parquet.



"Dans le même appartement, on a évacué une personne dont le pronostic vital est très engagé", a précisé Laurent Nuñez, évoquant une piste "accidentelle".



La personne décédée est une femme, selon une autre source policière, qui précise que "l'incendie semblerait s’être déclaré" dans son logement.



Une enquête en recherche des causes de la mort et des blessures a été confiée au commissariat du 15e arrondissement.