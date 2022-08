Quatre jours pour les enjeux de la santé dans le Pacifique Sud

Tahiti, le 19 août 2022 – Le congrès de la Fédération hospitalière de France pour la région Pacifique Sud se tiendra du 22 au 25 août au Centre hospitalier de la Polynésie française. Des délégations venues de France, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna prendront part aux échanges. L'objectif : partager les bonnes pratiques entre établissements de santé et évoquer les enjeux à venir. Plusieurs visites de terrain sont également prévues.



Le congrès FHF du Pacifique Sud se tiendra du 22 au 25 août au centre hospitalier de la Polynésie française. La Fédération hospitalière de France (FHF) rassemble les hôpitaux et établissements médico-sociaux. Elle compte 4 800 adhérents, regroupés en vingt fédérations régionales. La FHF a pour missions principales de participer au débat public sur la santé et d'être force de propositions auprès des décideurs publics, de valoriser l’action des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics, leurs personnels et les innovations sanitaires et médico-sociales, mais aussi de fédérer à travers l'organisation de colloques en France et d'être le porte-voix des hospitaliers au niveau international.



Le congrès FHF Pacifique Sud est organisé tous les deux ans. La dernière fois qu'il s'est tenu à Tahiti remonte à 2011, les précédentes fois ayant majoritairement eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Il s'adresse aux médecins, chefs de services, aux commissions médicales d'établissement, mais aussi aux institutions telles que le ministère ou encore la Direction de la santé. L'objectif de ce congrès : se retrouver et partager les bonnes pratiques entre établissements de santé, mais aussi amorcer les grands enjeux de santé de la zone Pacifique pour les années à venir.

Visites de terrain Ainsi, durant quatre jours, les délégations de la FHF, du CHPF, mais aussi du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet, du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret et du centre hospitalier du Nord de Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l'agence de santé de Wallis et Futuna se rencontreront autour de plusieurs thématiques : la gestion de la crise sanitaire ; l'attractivité et le recrutement médical et paramédical ; le numérique en santé : systèmes d'information hospitaliers ; le “bien-vieillir” en Nouvelle-Calédonie ou encore l'étude Covcal. Il sera également question des conventions en cours entre les différents établissements de la région et les projets seront présentés, comme celui de coopération en neurochirurgie avec la Nouvelle-Calédonie. La FHF exposera, quant à elle, les grands enjeux de santé au niveau national. Plusieurs visites seront également organisées. Les délégations visiteront différents services du CHPF et assisteront à une présentation du Swac de l'hôpital. Elles se rendront également à l'hôpital de Taravao et visiteront l'unité de soins du centre de détention Tatutu à Papeari.

Le CHPF fait son Heiva En marge du congrès de la FHF du Pacifique Sud, le Centre hospitalier de Taaone organise son grand Heiva. La cérémonie d'ouverture se déroulera le lundi, à 8 heures, avec notamment la directrice du CHPF Claude Panero et le ministre de la Santé Jacques Raynal. Durant une semaine, la nef de l'hôpital accueillera des artisans qui viendront exposer leurs œuvres. Il y aura également des animations, comme des démonstrations de tressage ou de 'ori Tahiti. L'objectif de cet événement est de mettre la culture polynésienne au cœur du soin, d'amener un peu de gaité au sein de l'hôpital et de créer des moments de partage entre artistes, artisans, patients et professionnels de santé. Ces derniers proposeront d'ailleurs un petit concert de musique traditionnelle, lundi. Le grand Heiva du CHPF refermera ses portes vendredi, avec un ma'a Tahiti, une cérémonie de remise des prix et un spectacle de danse.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 19 Août 2022 à 18:32 | Lu 194 fois