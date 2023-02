Quatre groupes locaux retenus pour le Village tahitien

Tahiti, le 14 février 2023 – Beachcomber/City, Moux, Wane et Poe Ura sont les quatre groupements d'investisseurs retenus mardi à l'issue de six mois de procédure dans le cadre de l'appel à projets du Village tahitien à Punaauia. Pas moins de 60 milliards de Fcfp d'investissements sur dix ans, 943 clés et 1 800 emplois directs sont annoncés.



“Après les déconvenues rencontrées dans le cadre des appels à projets internationaux, qui ont fait de ce projet une arlésienne, je crois que cette dimension nouvelle et plus réaliste devrait garantir la réussite du projet.” Président du jury de l'appel à projets du Village tahitien, le ministre en charge des Grands travaux René Temeharo ne boudait pas son plaisir en annonçant mardi après-midi à la présidence les noms des lauréats retenus à l'issue d'une procédure initiée le 6 septembre dernier. À deux mois des territoriales, le calendrier est millimétré. Et malgré les dénégations du vice-président Jean-Christophe Bouissou, le gouvernement et la majorité ne se priveront évidemment pas d'user de cet argument économique massue auprès des professionnels comme des électeurs dans les prochaines semaines : 943 clés en hôtellerie 3, 4 et 5 étoiles ; 60 milliards de Fcfp d'investissements privés sur 8 ans ; 10 milliards de Fcfp d'investissements publics pour viabiliser les 34 hectares du projet et enfin 1 765 emplois annoncés en phase construction et 1 846 en phase d'exploitation.



TBSA, City, Moux, Wane et Poe Ura



Ce nouvel appel à projets lancé en septembre a permis le dépôt de 9 candidatures à la date limite du 9 janvier dernier. L'établissement public Grands projets de Polynésie (G2P) a ensuite analysé et évalué les propositions de loyer et la viabilité des investissements pendant un peu plus d'un mois. Et cette semaine, lundi et mardi, les différents candidats ont été amenés à présenter leurs projets à un jury constitué du ministre des Grands travaux, du vice-président en charge de l'Aménagement, des représentants du président du Pays et du ministre en charge de la Culture et de l'Environnement, mais aussi de la mairie de Punaauia et d'un représentant du tissu économique en la personne du président du Medef de Polynésie.



À l'issue de ces deux jours de consultations, six projets ont été retenus pour chaque lot mis en jeu. Sur le lot 1, TBSA (Tahiti Beachcomber) et le Groupe City avec un projet de résidence hôtelière 5 étoiles de 183 clés, pour un investissement global de 15,6 milliards de Fcfp. Sur le lot 2, SASU Manarava (groupe Albert Moux) pour un projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 164 clés, pour un investissement global de 9 milliards de Fcfp. Sur le lot 3 également, SASU Manarava (groupe Albert Moux) pour un autre projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 157 clés, pour un investissement global de 11,1 milliards de Fcfp. Sur le lot 4, le groupe Louis Wane pour un projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 163 clés, pour un investissement global de 8 milliards de Fcfp. Sur le lot 5 également, le groupe Louis Wane pour son projet de résidence hôtelière 3 étoiles de 158 clés, pour un investissement global de 12,4 milliards de Fcfp, auquel s’ajoute une galerie de 42 commerces. Enfin, le lot 6 du Groupe SAS Poe Ura (Joël Allain, Éric Minardi, François Coudert ou encore consorts Fuller) qui regroupe plusieurs investisseurs locaux pour leur projet de résidence hôtelière 4 étoiles (118 clés), pour un investissement global de 3,3 milliards de Fcfp.



Le Medef et Punaauia applaudissent



“J’ai confiance car j’ai rencontré des investisseurs polynésiens déterminés, solides et qui ont hâte de commencer”, a mis en avant René Temeharo. Lors du dernier appel à manifestation d'intérêt en 2021, les investisseurs locaux candidats s'étaient heurtés au classement en domaine public des terrains du Village tahitien et à l'obligation de conclure des baux administratifs sur 25 ans pour des projets difficilement défiscalisables. Cette fois-ci, les terrains ont été déclassés et les groupes économiques lauréats pourront passer par des baux emphytéotiques sur 90 ans. “Ce qu'on a retenu en premier lieu, c'est la fiabilité des investissements”, a insisté René Temeharo. “C'est une très bonne nouvelle. Ça fait des années qu'on attendait ces investissements et il fallait trouver les bons schémas juridiques”, s'est satisfait le patron du Medef, Frédéric Dock. “Le travail a été trop long (…), mais il a abouti sur quelque chose de très satisfaisant aujourd'hui.”



Parmi les annonces du Pays sur cette procédure, l'annonce d'un premier lot (TBSA/City) constructible dès 2025, après la fin de l'actuel chantier de construction d'un dalot pour l'assainissement en zone nord du site du Village tahitien. Des travaux de terrassement terrestres jusqu'au trait de côte actuel des lots de la zone nord et sud seront ensuite lancés jusqu'en 2024. Au total, le Pays annonce la mise à disposition des terrains entre 2025 et 2028 et la livraison des premières unités hôtelières entre 2028 et 2031. Côté aménagements, le ministre René Temeharo a insisté sur la demande de Punaauia de maintenir un espace vert public et accessible aux familles de 4 hectares au cœur des différents lots. La plage, le bord de mer et des espaces de promenade entre les différents lots seront également accessibles au public. “Le maintien du parc Vairai et de la plage publique a fait l'objet d'âpres négociations avec le Pays”, a souligné l'élu de Punaauia, Nicolas Bertholon. “De façon à ce qu'on n'ait pas l'impression d'une ghettoïsation pour touristes et que le reste de la population de Faa'a et Punaauia soit maintenu de côté. Là, c'est la concrétisation d'une volonté de mixité et de mélange.”



Désormais, une procédure de négociation directe avec les lauréats retenus va se dérouler jusqu'à fin février. À l'issue, un protocole sera signé entre le Pays et les différents lauréats pour fixer les conditions financières définitives du futur bail. Des candidats qui devraient présenter leurs projets au mois de mars prochain sur le site du futur Village tahitien.



