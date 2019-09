Quatre entreprises décrochent le label Fenua Durable

"Ça nous a permis d'approfondir certains points où on devait s'améliorer "



Eco Fare est encore toute jeune, où en êtes-vous ?

Donc Paruru Natura, qui fabrique les produits de nettoyage de maison écologiques de la marque Eco Fare, a un an et demi. Pour l'instant, on est encore tout petit, avec deux associés et un salarié. On a un très bon démarrage, on a de bons retours des particuliers et on commence à beaucoup travailler avec les professionnels, les pensions de famille, les hôtels, les entreprises... Donc je pense que ce label va permettre de communiquer auprès du grand public sur notre sérieux dans notre démarche écoresponsable, montrer qu'on ne fait pas que produire des produits écologique, mais que notre entreprise elle-même fait attention à tout ça.

Pour nous c'était une évidence de participer à ce Challenge Fenua Durable quand on a vu que la CCISM lançait le label, c'est au cœur de notre métier. Et ça a été très bien puisque ça nous a permis d'approfondir certains points où on devait s'améliorer. On a pu faire des économies d'eau en mettant des compteurs, on a pu faire le suivi des déchets en les pesants et on a pu les réduire en travaillant avec nos fournisseurs pour être livrés dans des contenants qui peuvent être réutilisés.



D'où vient l'idée de Paruru Natura ?

Au départ, je faisais mes propres produits d'entretien. Mon métier à la base c'est chimiste, même si je suis un peu sortie de mon domaine en lançant un centre de remise en forme... Mais j'ai eu l'envie de retrouver ce domaine. Et j'ai vu qu'en faisant mes propres produits d'entretien, on était parti dans un mode de vie zéro déchet, on avait beaucoup moins d'allergies à la maison et c'était vraiment simple puisque ces recettes sont utilisées depuis longtemps et sont très efficaces. Les gens n'ont juste pas le temps de le faire chez eux. On a donc décidé de le produire pour eux et de mettre en place la vente en vrac. On s'est dit que ça serait utile aux gens et à notre environnement.