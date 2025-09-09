

Quatre disparus après l'effondrement partiel d'un immeuble en travaux à Madrid

Madrid, Espagne | AFP | mardi 07/10/2025 - Un immeuble en travaux du centre de Madrid s'est partiellement effondré mardi en milieu de journée, faisant plusieurs blessés et quatre disparus dans un quartier touristique, selon les autorités.



+ Que s'est-il passé ?

"La dalle d'un bâtiment s'est effondrée, ce qui a entraîné l'affaissement des différents étages jusqu'au sous-sol du bâtiment. Par conséquent, les dégâts y sont très sévères et on analyse également l'impact possible sur les bâtiments adjacents", a déclaré à la presse le préfet de la région de la capitale espagnole, Francisco Martín Aguirre.



"Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien", a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée d'un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté, dont la façade ne s'est pas effondrée.



L'accident a eu lieu dans une rue de l'ultra centre de Madrid, près de la très touristique Plaza Mayor, peu avant 13H30 (11H30 GMT).



"On ne savait absolument pas ce qu'il se passait, on a entendu beaucoup de sirènes arrivant de tous les côtés, on a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une attaque terroriste", a confié à l'AFP Adam Trott, 33 ans, un touriste originaire de Boston aux Etats-Unis.



Selon Inmaculada Sanz, la première adjointe au maire de la ville, il faudra "probablement plusieurs jours" pour déblayer "la quantité très importante de débris".



+ Quel est le bilan ?

"Quatre ouvriers travaillant sur le chantier (...) sont actuellement portés disparus", a dit vers 15H00 (13H00 GMT) Francisco Martín Aguirre dans une allocution devant la presse sur les lieux de l'accident.



Ces disparus sont "trois hommes et une femme", a précisé Inmaculada Sanz, évoquant également trois blessés, tandis que M. Martín Aguirre avait auparavant parlé de "plusieurs blessés, environ dix", pour la plupart légèrement touchés.



L'un d'eux a été transporté à l'hôpital, avait de son côté précisé sur X le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



+ Comment les secours travaillent-ils ?

Sur place, les forces de l'ordre ont bouclé la zone avec du ruban jaune, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs ambulances et véhicules de police avec leurs gyrophares allumés sont également présents, ainsi que des dizaines de badauds.



En fin d'après-midi, les pompiers ont utilisé une grue pour enlever des débris.



"La police travaille avec des drones", ont par ailleurs raconté sur X les secours madrilènes, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.



Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché "sont en cours d'évacuation", ont-ils fait savoir en début d'après-midi.



Selon le maire de la capitale, "onze équipes" de pompiers, des policiers et la Protection civile travaillaient aussi à ce moment-là à "sécuriser le bâtiment" et à "rechercher d'éventuelles personnes disparues".



+ Quels travaux étaient menés dans l'édifice ?

Le bâtiment était en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles.



Selon des informations disponibles sur un site internet de la mairie de Madrid, une autorisation avait été accordée en février en vue de l'implantation d'une activité d'hébergement dans ce bâtiment, qui auparavant abritait des bureaux.



En juin, une déclaration avait aussi été déposée pour l'installation d'une grue destinée au chantier à l'intérieur du bâtiment.



Selon les informations disponibles au cadastre, l'immeuble compte six étages pour un total de 6.745 mètres carrés.

le Mardi 7 Octobre 2025 à 06:06 | Lu 64 fois





