Quatre bungalows de l'Intercontinental de Bora Bora partent en fumée

Tahiti, le 25 mai 2025 – C'est aux alentours de 22h ce dimanche qu'un incendie s'est déclaré à l'Intercontinental Le Moana de Bora Bora de la pointe Matira. Deux bungalows sur pilotis et deux bungalows jardin ont pris feu rapidement en raison de vents violents mais l'incendie a pu être maîtrisé grâce à l'intervention rapide des pompiers. Aucune victime grave n'est à déplorer et une enquête à été ouverte.



C'est une information de nos confrères de Radio Bora Bora. L'incendie s'est déclaré vers 22h ce dimanche. Attisé par des vents violents, le feu a gagné deux bungalows sur pilotis et deux côté jardin, provoquant ainsi l’inquiétude des résidents voisins. Certains d'entre eux ont ainsi quitté temporairement leur domicile vers la plage publique de matira par mesure de précaution en raison des braises portées par le vent.



La direction de l’établissement a immédiatement mobilisé l’ensemble de son personnel pour assister les touristes présents sur place. Des taxis ont été dépêchés et par mesure de sécurité, c’est l’ensemble des touristes qui ont été évacués d’urgence vers un autre établissement hôtelier de Matira avant leur retour aux alentours d'1h du matin.



Le maire de Bora Bora, accompagné du chef de brigade, s’est rendu sur les lieux pour coordonner les opérations. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, le sinistre a été maîtrisé malgré les conditions météorologiques défavorables. Aucune victime grave n’est à déplorer, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie.