Quatre apprentis récompensés au concours régional de coiffure

Après le soutien immédiat du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, le soutien des maires des communes des candidats, du Rotary, et de plusieurs parrains privés ont permis d’aller jusqu’au bout de l’aventure. Au final, tous les élèves ont été récompensés au niveau régional (Tahiti) par un jury autonome présidé par Stéphane Amaru, une référence dans le domaine de la coiffure au plan international (responsable du Mondial de la coiffure) et des représentants de la profession.

Cette délégation de jeunes talents de Polynésie, soutenus par tous les enseignants et la direction du lycée, part à la conquête de ce titre en métropole. Plusieurs coiffeurs envisagent de faire le voyage pour aller les supporter. Au-delà de l’expérience unique que vivent ces jeunes, cette opération a été un moyen de rassembler la profession autour d’un événement nouveau et majeur par son impact sur le secteur. En effet, ces jeunes ont non seulement stimulé les patrons de salons de coiffure, mais ont également bousculé les fournisseurs de ces salons. Preuve s’il en fallait que nos jeunes et notre système de formation sont une véritable chance pour l’évolution de l’économie du Fenua.

La cérémonie de remise de médailles s’est déroulée en présence du Vice-recteur et du Directeur de la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements.