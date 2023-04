Quand la foi et la rame rassemblent

Tahiti, le 3 avril 2023 - L'église adventiste a organisé, dimanche à Aorai Tini Hau, la première édition du Tāno'o Nui, une journée sportive autour du va'a. Près de 400 fidèles ont répondu présents et ont pris part à des courses de vitesse sur le lagon de Taaone.



La plage et le site de Aorai Tini Hau étaient noir de monde ce dimanche. Près de 400 personnes ont participé à la première édition du Tāno'o Nui organisée par l'église adventiste et sous l'impulsion notamment de Clive Tefaatau, responsable du département de la jeunesse de cette même église. “Notre objectif c'était de nous rassembler. Avec les années Covid qui sont passées nous n'avons pas pu le faire”, a indiqué le responsable.



Avec le Tāno'o Nui, l'objectif était de rassembler les fidèles autour du sport roi au fenua, le va'a. Au programme pour les 'aito du jour, des courses de vitesse en V6 sur 500 mètres sur le plan d'eau de Taaone. “On a choisi le va'a en raison des valeurs qu'il transmet. Dans le va'a, on parle souvent de tāhō'ē, de cohésion, d'union, le respect, le goût de l'effort... c'est pour toutes ces raisons que le va'a était le bon choix”, ajoute Clive Tefaatau. “Et puis on est sensible aussi sur le constat de la jeunesse et de la délinquance qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes convaincus que l'église a aussi son rôle à jouer et dans ses démarches que nous souhaitons entreprendre pour encadrer nos jeunes, il y a le sport. C'est un moyen rapide pour pouvoir se rapprocher d'eux et pour les rassembler.”



Les 400 rameurs, venus des paroisses de Tahiti, de Moorea et même de Huahine se sont donc tirés la bourre pendant une bonne partie de la journée ce dimanche. Et ces derniers ont eu droit à une organisation top niveau mise en place par la fédération tahitienne de va'a et son président Rodolphe Apuarii. Comme pour les championnats de Polynésie, une chambre d'appel a été mise en place pour les séries. “On n'est pas vraiment sur une compétition. On est vraiment dans l'optique de se faire plaisir et puis de se retrouver. Cet événement permet aussi à nos jeunes qui pratiquent le va'a de pouvoir se mesurer entre eux, parce que le samedi ils ne peuvent pas s'aligner sur les compétitions de la fédération de va'a”, explique le pasteur.



Devant l'engouement suscité par cette journée une deuxième édition du Tāno'o Nui est déjà annoncé pour l'année prochaine.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 3 Avril 2023 à 13:56 | Lu 58 fois