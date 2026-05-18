

Quand Hao respire au rythme de Marara 2026

Hao, le 15 juin 2026 –L’exercice interarmées Marara 2026 s’est traduit par une importante présence militaire, durant toute la semaine dernière sur l’atoll de Hao. Au-delà des opérations d’entraînement, cela a ouvert un corridor pour les rencontres et les échanges culturels avec la population locale.



À Hao, les plus anciens ont déjà vu des militaires parcourir les rues de l’atoll du temps du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP). Mais chez les plus jeunes, la présence militaire liée à l’exercice interarmées Marara, du 8 au 14 juin, a suscité une grande curiosité.



Pendant une semaine, cet exercice supervisé par les Forces armées en Polynésie française, rassemble des militaires, des experts civils et desw spécialistes du secours d'urgence de 13 nations. L’enjeu est d’apporter une réponse efficace et coordonnée à une situation simulée de catastrophe naturelle majeure.



Dans ce cadre, une centaine de militaires ont été déployés la semaine dernière sur l’atoll, parmi lesquels des soldats du RIMaP-P, des militaires américains ainsi que l’équipage et les moyens de la frégate de surveillance Le Prairial.



Durant cette semaine d’entraînement, plusieurs mises en situation ont été réalisées sur l’ensemble de l’atoll. Les militaires ont notamment simulé la reprise de contrôle de l’aérodrome occupé par une milice locale, la dispersion de manifestants hostiles, la prise en charge de blessés civils ou encore la neutralisation de narcotrafiquants. Ces scénarios ont été réalisés avec le concours des militaires de l’antenne locale du RSMA épaulés par des jeunes de la Maison familiale et rurale.



Échanges avec la population



Ces différents scénarios se sont déroulés aussi bien dans des zones urbaines que non urbaines, souvent sous le regard amusé voire intrigué des habitants. Jamais critiques ou hostiles, ces derniers ont observé avec attention le sérieux et l’implication des militaires, tout en poursuivant leurs activités quotidiennes, qu’il s’agisse de se rendre au travail ou à l’école pour les plus jeunes.



Si la partie opérationnelle de l’exercice s’est achevée le 12 juin, les militaires n’ont quitté l’atoll que ce dimanche, permettant ainsi de consacrer les derniers jours aux échanges avec la population.



Une exposition a notamment été organisée devant la salle omnisports Maroake Taharoa. Les habitants ont pu découvrir différents équipements militaires, des véhicules, ainsi que des armes préalablement neutralisées. Petits et grands ont ainsi eu l’occasion d’observer et de manipuler ce matériel dans une ambiance conviviale.



Kumea Ruahe, habitante de l’atoll, donne son impression : “Cette exposition, c’est bien, ça nous aide à comprendre ce qu’ils font là. Ça fait de l’animation dans notre quotidien, on peut manipuler le matériel et poser des questions directement aux militaires, on peut avoir confiance en eux pour notre protection.”



Une visite de la frégate de surveillance Le Prairial a également été proposée au public.



Pour compléter ces moments de partage, des artisanes de l’atoll étaient également présentes. Parées de leurs plus belles créations et de leurs plus beaux sourires, elles ont présenté leur savoir-faire et leurs réalisations, suscitant l’admiration des militaires venus à leur rencontre.



Au final, Hao a vécu une semaine placée sous le signe de la coopération à tous les niveaux, mêlant entraînement militaire, actions à caractère humanitaire, protection des populations et riches échanges culturels entre les forces armées et la communauté locale. Une parenthèse inhabituelle qui aura permis de rapprocher les habitants et les militaires autour d’un objectif commun : la préparation aux situations de crise.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 15 Juin 2026 à 15:24 | Lu 265 fois



