Putai Taae va rester à l’assemblée malgré sa condamnation

PAPEETE, le 17 mai 2019 – Le haut-commissaire, René Bidal, ne démettra pas Putai Taae de ses fonctions de représentant à l’assemblée. La décision a été prise vendredi à la suite d’analyses concordantes de l’administration centrale à Paris sur le fameux article 109 du statut d’autonomie.



Démis de ses fonctions de maire de Papara en début de semaine, Putai Taae va en revanche bien conserver son siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. Selon nos informations, le haut-commissaire a décidé de ne pas prononcer la démission d’office de l’élu à Tarahoi après sa condamnation en première instance à deux ans d’inéligibilité dans l’affaire de l’association Taatira Ia Ora Papara. Une condamnation assortie d’une « exécution provisoire » qui se heurte à l’article 109 du statut d’autonomie de la Polynésie française.



Comme révélé en début de semaine par Tahiti Infos, cet article 109 prévoit les conditions d’inéligibilité des élus de Tarahoi, précisant qu’elle ne peuvent résulter que d’une « décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ». Toute la question était donc de savoir si cette mention faisait référence à une condamnation avec exécution provisoire ou à une condamnation définitive d’un élu. Et après plusieurs analyses de l’administration centrale, côté haussariat et coté justice, il ressort que l’article 109 se réfère bien à une condamnation définitive de l’élu.



Concrètement, Putai Taae ayant fait appel de sa condamnation, il faudra attendre qu’il ait épuisé toutes les voies de recours, appel et éventuellement cassation, pour que sa démission d’office puisse être prononcée à l’assemblée. En revanche, cette mention du statut n’a évidemment aucune incidence sur le mandat de maire de Papara. Putai Taae reste donc bien démissionné et inéligible sur le terrain communal.