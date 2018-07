Pupu hīmene Tamarii Vairao chantera les bienfaits de "Te puna i'a"

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - "Te puna i'a" ou plutôt la source aux poissons, est le thème que chantera "Pupu hīmene Tamarii Vairao". Ce groupe de chant s'est déjà illustré dans la catégorie tārava tahiti, en 2016. Cette année, les 81 chanteurs espèrent gagner les faveurs du jury avec cette source magique qui attire les poissons à Vaira'o.



Le groupe a remporté le 1er prix en tārava tahiti, le 2ème prix en hīmene rū'au et le 1er prix en 'ūtē 'ārearea, en 2016. " Pupu hīmene Tamari'i Vaira'o " mettra tout en œuvre pour avoir les faveurs du jury et du public, cette année. " En 2017, nous n'avions reçu aucun prix, parce que nous étions en dessous du temps imposé, et les voix de nos hommes n'étaient pas assez perceptibles ", explique Maruia Pohemai, chef du groupe.



Pour sa quatrième participation au Heiva i Tahiti, le groupe de chant est composé de 81 chanteurs, dont 50 femmes et 31 hommes. Ils raconteront l'histoire de " Te puna i'a " : " C'est la source qui se trouve sur la montagne à Matara'i, à Vaira'o. À cet endroit, il y a un trou percé où l'eau traverse les nappes souterraines et finit sa route à l'embouchure sur une plage qui se trouve entre Vainia et Vairuia. Cette eau est destinée à nourrir les poissons, et c'est là qu'ils viennent pondre leurs œufs ", raconte Maruia Pohemai.



S'ils ont choisi de mettre en avant cette histoire, c'est avant tout pour transmettre ce savoir à leurs jeunes. Afin que ceux-ci puissent préserver ces trésors.



Et pour bien développer leur thème visuellement, le groupe sera habillé avec un tissu gris qui représentera le " mato " (falaise), " et le blanc coupé à l'intérieur pour représenter l'eau qui coule vers l'océan. En bas, on aura un tissu de tapa bleu avec des motifs de poissons. Après, nous allons couper un billet vert pour représenter notre commune, Vairao ", souligne la chef de la troupe.



Une prestation que vous pourrez découvrir mercredi soir sur la scène de To'atā.